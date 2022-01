Una vita anticipazioni: Genoveva finisce in carcere e non solo

Vediamo meglio quello che succede nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera spagnola.

Anche oggi, 8 gennaio, abbiamo modo di vedere una nuovissima puntata per quanto riguarda la nostra soap opera del cuore, ovvero Una vita.

Cerchiamo quindi di capire bene che cosa sta succedendo a Genoveva e le varie dinamiche che ci sono attorno a lei.

Iniziamo con il dire che Felipe ha cercato in tutti i modi di tranquillizzare la moglie, ma Santiago ha mantenuto la promessa ed ha iniziato a torturarli, partendo proprio da lui.

Genoveva finisce in carcere

Solamente se la dark lady confessa si può salvare il bel Felipe, ma la donna non sembra assolutamente pronta a cedere.

Se dichiarasse l’omicidio andrebbe direttamente in carcere e sopratutto allontanerebbe il marito da lei.

Genoveva ama Felipe, ma se confessa lo allontanerebbe per sempre da lui e capisce che l’esito è ugualmente drammatico sia se ammette che non ammette tutto.

La dark lady ha un bivio davanti a lei, ma chi guarda la soap opera capisce che c’è un inganno dietro, ovvero un accordo segreto tra Santiago, Felipe, Laura e Mendez per far cadere in trappola proprio Genoveva.

Ovviamente i mille colpi di scena non finiscono assolutamente qui, perchè questo è solo l’inizio dell’accordo tra Felipe e Santiago.

Perchè la seconda parte della puntata di oggi si apre con un grande salto temporale dove possiamo vedere finalmente la dark lady in carcere.

Genoveva per amore di Felipe confessa l’omicidio di Marcia ma capisce anche di essere stata raggirata e ferita proprio dall’uomo che amava.

Insomma per questa volta giustizia sembra fatta per la povera Marcia, ma la dark lady non penserà ad un piano per riscattarsi?