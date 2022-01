Il giovane pilota di Formula 1 e figlio di Michael Schumacher, torna a parlare di suo padre. Ecco quali sono state le sue parole

In una toccante intervista, Mick Schumacher è tornato a parlare di suo padre spiegando qual è il suo rapporto con l’ex campione della Ferrari e come vive la sua quotidianità. Un rapporto padre-figlio che, ovviamente, è totalmente diverso da molti altri.

Il 3 gennaio, Michael Schumacher ha compiuto 53 anni e, in occasione dei festeggiamenti, l’ex pilota di F1 è stato sommerso da auguri e pensieri. Anche il figlio Mick ha voluto partecipare e, in una rara occasione, ha deciso di parlare di suo padre.

Mick Schumacher parla del padre: “Non posso più parlare con lui”

Dopo 10 anni da quell’incidente sconvolgente, Michael Schumacher è ancora avvolto da un silenzio circa le sue condizioni di salute. In pochissimi hanno accesso alla sua casa, in cui il pilota è circondato dall’amore di sua moglie, degli amici più stretti e della sua famiglia.

Proprio suo figlio Mick, di recente ha parlato di quello che è il rapporto di suo padre e delle sue condizioni di salute. Dopo quel tragico incidente avvenuto nel 2013, in pochi hanno dato notizie sulle condizioni di Michael Schumacher, la cui famiglia ha dato divieto assoluto di diffondere notizie.

Mick Schumacher, figlio del leggendario pilota di F1, ha voluto parlare di suo padre, rivelando che ora non può più parlare con lui: “Quei momenti in famiglia in cui parlavo con lui non ci sono più – ha spiegato il giovane pilota della Haas – questo per me è abbastanza ingiusto”.

Il pilota ha proseguito dicendo che adesso ci sarà un modo diverso di comunicare: “Ora parleremo in un linguaggio simile – ha proseguito – quello dell’automobilismo. Avremo tante cose di cui conversare”. Il giovane pilota è ovviamente apparso commosso e ha dichiarato che rinuncerebbe a tutto pur di tornare a conversare con suo padre.

Non ci sono molte informazioni riguardo le reali condizioni di salute e la vita dell’ex campione di Formula 1. Di recente è stato Jean Todt a rilasciare qualche dichiarazione, dopo una visita in casa Schumacher, ma anche in quel caso non ci sono state informazioni in più.

Mick Schumacher è da tanti visto come il degno erede di suo padre e ha da poco concluso la stagione 2021 di F1. Dall’anno prossimo sarà il nuovo terzo pilota della Ferrari, proprio quella casa automobilistica che ha contribuito a creare la leggenda di Michael Schumacher.