Arriva l’annuncio delle nozze per Loredana Lecciso! Ecco tutte le informazioni sulla fortunata e sul lieto evento.

Il 2021 non si è concluso nel migliore dei modi per la famiglia Carrisi, soprattutto perché – purtroppo – l’iconico Al Bano ha contratto il COVID-19. Nonostante questo, il 2022 si prospetta invece ricco di emozioni. Recentemente, Loredana Lecciso ha espresso tutta la sua felicità riguardo un lieto evento che si concretizzerà tra pochi mesi: sua figlia Brigitta Cazzato si sposa! La primogenita della seconda moglie del cantante infatti, è fidanzata da moltissimo tempo con il giovane Yan, con il quale Brigitta condivide la passione per i viaggi. La proposta è arrivata proprio durante un’avventura in Kenya ed ha sconvolto mamma Loredana e la sorella Jasmine Carrisi. Vediamo insieme tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE —> Loredana Lecciso: sta perdendo i chili che aveva accumulato, eccola!

Brigitta Cazzato si sposa! La Lecciso è al settimo cielo

Tra il 1993 e il 1996, Loredana Lecciso è stata sposata con l’imprenditore televisivo Fabio Cazzato, dal cui amore venne alla luce la primogenita della showgirl, Brigitta. La figliastra di Al Bano ha deciso di percorrere una strada diversa rispetto alle sorellastre e alla famiglia d’origine, la piccola Cazzato infatti è andata spesso in Africa per fare volontariato e si è dedicata prevalentemente ai viaggi. Inoltre, per chi non lo sapesse, fu proprio lei a fungere da galeotto tra mamma Loredana e il noto cantante di Felicità. Brigitta infatti frequentava la stessa scuola di Cristel e Romina e fu proprio così che Al Bano e Loredana si conobbero e, successivamente, si innamorarono.

LEGGI ANCHE —> Loredana Lecciso: la foto del passato lascia senza parole

Ad oggi però, parliamo del suo cuore innamorato che nel 2022 vedrà il concretizzarsi dell’amore per il suo fidanzato Yan, il quale – pochi giorni fa – le ha chiesto la mano in Kenya, nel paradiso del Watamu Marine National Park. Ovviamente, la mamma e le sorellastre di Brigitta hanno espresso tutta la loro felicità sui social, facendo gli auguri alla giovane Cazzato che convolerà a nozze entro il 2022/2023.