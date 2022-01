Vediamo insieme un metodo che ci permette di depurare i nostri polmoni da vari agenti che possono colpirli, in questo periodo e non.

Iniziamo con il dire che questa ricetta è davvero molto semplice e ci permette di depurare i nostri polmoni da varie agenti, come il muco, il catarro e la nicotina.

Insieme vediamo ingredienti e come possiamo procedere, ma soprattutto come dobbiamo assumerlo.

Molto spesso i nostri polmoni possono essere provati dallo smog e da tantissimi fattori esterni, ma in questo caso la natura è nostra amica e ci può aiutare a depurarli.

Polmoni: ecco lo sciroppo che fa bene ai polmoni

Questa facile ricetta è poi particolarmente utile per chi sta cercando di smettere di fumare o se lo ha fatto da poco.

Ci permette infatti di smaltire, anche se solamente in parte, alcune sostanze tossiche che si sono accumulate nei nostri polmoni, ed oltre ha un forte potere antinfiammatorio, che in queste particolare periodo dell’anno è sempre un’ottima cosa.

Ma quali sono gli ingredienti ed in quale quantità? Vediamoli insieme:

Cipolle (400 grammi)

Curcuma (2 cucchiaini)

Zenzero (3 centimetri di radice fresca)

1 litro di acqua

400 grammi di zucchero di canna o 2/3 cucchiai di miele

Vediamo anche perchè ogni singolo ingrediente è utile in questo prodotto che stiamo facendo, nel caso dello zenzero ad esempio, è ottimo per favorire l’espulsione del muco.

Ha inoltre grandi doti antibatteriche ed antinfiammatorie, e ci aiuta anche se abbiamo la tosse o il mal di gola.

Per quanto riguarda la curcuma ha grandi capacità antisettiche ed antivirali, e protegge anche da alcune patologie respiratorie.

La cipolla, invece è ottima per contrastare problemi respiratori, ed agisce in modo particolare come mucolitico.

Per finire poi, lo zucchero ed il miele, rendono il primo la bevanda più gradevole mentre il secondo ha doto antinfiammatorie ed è anche un sedativo della tosse.

Ma come dobbiamo preparare il nostro sciroppo? Iniziamo con far bollire l’acqua insieme allo zucchero, poi aggiungiamo le cipolle tritate, lo zenzero grattugiato ed i due cucchiaini di curcuma,

Lasciamo andare tutto a fuoco molto basso ed ogni tanto andiamo e giriamo il nostro composto.

Quando l’acqua è diventata quasi la metà rispetto a quando l’abbiamo messa, spengiamo il fuoco e filtriamo mettendo tutto in un barattolo o in una bottiglia di vetro.

Lasciamo raffreddare a temperatura ambiente e successivamente mettiamo il tutto in frigorifero.

Ma quando e quante volte è consigliato prendere questo rimedio? La dose ottimale sarebbe 2 volte al giorno per due cucchiai, una la mattina ed una la sera sempre a stomaco vuoto.

L’odoro può essere molto importante ma non lasciatevi ingannare perchè il sapore è davvero buono.

Ovviamente anche se è un rimedio assolutamente naturale, chiedete prima al vostro medico curante se potete assumerlo oppure no, non fate mai di testa vostra.