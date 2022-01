Amici 21: Aisha in lacrime con Lorella, ecco il toccante motivo

La new entry di Amici ha parlato di una sua insicurezza, Aisha si sfoga con la coach Lorella Cuccarini. Vediamo i dettagli.

Martedì 25 gennaio è andato in onda il solito daytime di Amici, questa volta dedicato alla giovane cantante della squadra di Lorella Cuccarini, Aisha. L’artista, nonostante sia in grado di esprimere energia e forza durante le sue performance, ha dimostrato di avere anche moltissime insicurezze e punti deboli. La coach ha quindi deciso di convocarla, comunicandole le lamentele dei professori che seguono tutti gli allievi. Secondo i report, Aisha non mostrerebbe la giusta motivazione durante le lezioni, apparendo quasi svogliata. A fronte di ciò, Lorella ha chiesto ad Aisha spiegazioni. La cantante ha ammesso di avere delle lacune teoriche ed ha assicurato alla professoressa che si sarebbe impegnata molto di più. Tuttavia, alla fine del confronto, Aisha era in lacrime.

Aisha in lacrime, condivide un brutto ricordo con Lorella

Il punto della ramanzina che ha toccato particolarmente Aisha, è stato quello relativo al suo rapporto con i compagni. I vocal coach infatti le avevano consigliato di chiedere aiuto agli altri partecipanti per il metodo di studio, ma Lorella ha notato che la sua allieva celi diverse difficoltà. Aisha è quindi scoppiata a piangere, ammettendo di avere delle insicurezze a questo proposito: “Ho tanta paura di essere dimenticata. Questa cosa non l’ho mai detta a nessuno. E’ come se mi limitassi a conoscere le persone, perché ho paura che si interrompa questo rapporto” – ha ammesso la new entry – “Penso sia riconducibile a quando ero piccola, sono stata abbandonata da mio padre”.

La cantante ha ammesso di limitarsi e di aver sviluppato dei notevoli blocchi emotivi nel rapporto con gli altri, cercando di comunicare il più possibile attraverso la musica. Lorella, dal canto suo, si è dimostrata molto comprensiva e dolce nei confronti della sua allieva, cercando di sensibilizzarla sull’opportunità che le è stata data. Aisha ha poi rivelato: “C’è stato un periodo molto brutto, nel quale non volevo uscire di casa […] Stando qui è come se avessi recuperato 2 anni di vita fuori”. Incredibilmente toccanti sono state la parole della giovane cantante, la quale è stata capace di commuovere i telespettatori e soprattutto la sua stessa coach.