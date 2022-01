Isola dei famosi, arriva il cavaliere da Uomini e Donne? Ecco la verità, incredibile chi potrebbe partecipare al reality show.

Oltre a creare sempre nuove coppie, Uomini e Donne dà ormai da anni tantissima visibilità ai suoi partecipanti, che spesso dopo essere usciti dal dating show diventato influencer, oppure hanno una carriera nel mondo dello spettacolo.

Di recente, abbiamo visto come Sophie Codegoni, da ex-tronista, sia stata subito chiamata come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip; lo stesso potrebbe succedere con un cavaliere, questa volta però per un altro reality show come L’Isola dei Famosi.

L’Isola dei famosi, arriva il cavaliere da Uomini e Donne? La situazione

In alcune puntate di Uomini e Donne, il reality show è stato di alcune polemiche; è emerso infatti come Biagio Di Maro voglia partecipare, mentre Marika ha invitato Armando ad andare in Honduras e ottenere finalmente ciò che vuole, ovvero la visibilità.

Stando ad alcuni nuovi rumor, la dama siciliana poteva non avere tutti i torti; a quanto pare infatti, il cavaliere potrebbe davvero essere tra i papabili a partire per l’Honduras, anche se ormai la lista dei concorrenti della nuova edizione del reality è quasi definitiva.

Di recente, sono state praticamente confermate tre coppie, formate Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, Ilona Staller e il figlio Ludwing Maximilian Koons e soprattutto Guendalina Tavassi con Floriana Secondi, due ex-gieffine.

Tra gli altri concorrenti anche Olga Plachina (moglie di Aldo Montano), Luigi Oliva e la coppia mamma-figlia Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi; e poi ancorala showgirl Alessia Fabiani, la modella Dayane Mello, l’influencer Antonella Fiordelisi, il cantante Pago e Jedà.

Che possa davvero esserci spazio anche per Armando Incarnato, che nonostante tutti gli attacchi ricevuti in questi anni ha mostrato sicuramente grande personalità e capacità performative?

Staremo a vedere, intanto lui vanta nel curriculum già una comparsa nell’apprezzatissima serie Gomorra e, di certo, non gli dispiacerebbe avere una carriera nel mondo dello spettacolo.