Uomini e Donne: Gemma Galgani si dispera e Maria commenta in modo epico

Il modus operandi di Gemma Galgani, nel corso degli anni, non è cambiato di una virgola. Questa volta però, anche Maria non ne può più.

La puntata andata in onda ieri, mercoledì 26 gennaio, è stata a dir poco scioccante. Gemma Galgani, come del resto accade abbastanza spesso, è stata colpita da un fulmine improvviso per un nuovo cavaliere del parterre maschile. I due sono quindi usciti insieme e ieri abbiamo assistito alla loro prima esterna. Sembrava che tra i due ci fosse un certo feeling, la storica dama torinese era già partita per la tangente, tanto da cominciare a fare anche qualche battutina a doppio senso. Nella puntata di ieri poi, per attirare l’attenzione della sua nuova ipotetica fiamma, la dama 72 enne ha sfoggiato un attillato tubino fucsia, caratterizzato di una vertiginosa scollatura. Tuttavia, neanche il lavoro ben fatto del Dottor Gasparotti è riuscito a far capitolare la new entry ai suoi piedi: il nuovo cavaliere ha già focalizzato le sue attenzioni altrove.

LEGGI ANCHE —> Stefano De Martino: ecco quando torna finalmente in tv

Ennesimo due di picche per Gemma Galgani

A far capitolare Gemma Galgani, è stato il nuovo cavaliere fiorentino Massimiliano. La storica dama non ci ha pensato due volte prima di puntare la new entry, tanto da invitarlo immediatamente a fare un’esterna. Gemma, ha poi dichiarato in studio di essere molto felice e di essere stata colpita da un vero e autentico colpo di fulmine. Purtroppo però, nella puntata di ieri, la 72 enne ha scoperto che la sua nuova ipotetica fiamma ha già incontrato un’altra donna. Stiamo parlando della nuova dama romana Nadia, la quale – a questo punto – possiamo dire ufficialmente che sia destinata a diventare la nuova Isabella Ricci. Del resto, Gemma Galgani è sempre cordiale con tutte le donne del parterre, ma quando una di queste si mette in competizione con lei, beh…apriti cielo. Nell’appuntamento di ieri infatti, appresa la notizia dell’interesse di Massimiliano per la rivale, Gemma è scoppiata a piangere ed ha incominciato a criticare il cavaliere fiorentino e la stessa Nadia.

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne: Giorgio e Gemma, alla redazione non piacciono alcune parole

Oltre a scoprire del doppio interesse, la Galgani si è anche presa un bel due di picche dal cavaliere, il quale ha escluso l’eventualità di iniziare una storia d’amore con la dama torinese. Gemma ha così reagito in modo abbastanza infantile, attaccando sia Massimiliano che la stessa Nadia. In sostanza, il modus operandi della dama è sempre quello: gli uomini sono tutti fantastici, ma se la rifiutano diventano degli impostori. A questo punto però, è intervenuta Maria, la quale – non solo ha invitato i partecipanti a sedersi – ma ha anche detto a Gemma: “Poi diventa umiliante“. Insomma, a quanto pare anche la stessa conduttrice non ne può più…