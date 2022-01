Domenica In: ospiti bomba per la prossima puntata

Mara Venier torna a farci compagnia nel weekend: scopriamo insieme quali saranno gli ospiti imperdibili di Domenica In.

Questo weekend sarà tutto nelle mani di Mara Venier, la quale per l’appuntamento del 30 gennaio non soffrirà neanche la concorrenza con la consueta puntata di Amici. A seguito della scoperta di tamponi positivi infatti, Maria De Filippi è stata costretta a rimandare la registrazione della puntata che sarebbe dovuta andare in onda proprio questo weekend. Sembra che gli “untori” dello studio siano alcuni ballerini professionisti, ma alcuni fan del programma hanno addirittura ipotizzato che fosse il pubblico ad essere positivo al tampone rapido. Fatto sta, che i telespettatori italiani, solo per questo weekend, avranno solo l’iconica Mara Venier a fare loro compagnia. Scopriamo insieme tutti gli ospiti imperdibili della puntata del 30 gennaio.

LEGGI ANCHE —> Domenica In: ospiti shock per Zia Mara, da non credere!

Domenica In: super ospiti per l’appuntamento del 30 gennaio

Grande rilevanza avrà l’argomento dell’imminente debutto del Festival di Sanremo. In tale occasione, come opinionisti in studio interverranno Pierluigi Diaco, Marino Bartoletti, Alba Parietti e Pino Strabioli. Riguardo agli artisti, Mara Venier ha invitato negli studi di Domenica In Shel Shapiro, il quale vinse il Festival di Sanremo con i brani La leggenda dell’amore eterno e Bisogna saper perdere. Inoltre, in collegamento ci sarà anche Giovanna Civitillo, la quale ci racconterà qualche aneddoto dietro le quinte e ci svelerà come Amadeus sta affrontando questa terza edizione che lo vedrà al timone dell’Ariston. Infine, ospite in puntata ci sarà anche Bobby Solo, il quale ci delizierà con alcuni brani noti della sua band.

LEGGI ANCHE —> Domenica In: Mara Venier ferma l’ospite “Non mi toccare”

Come se non bastasse, Mara Venier avrà il piacere di parlare con l’iconica Loretta Goggi, giudice immancabile del programma condotto da Carlo Conti – Tale e quale show – il cui format è stato rinnovato per far partecipare anche persone comuni. A fronte del grande successo della versione nip di Tali e Quali, l’incredibile Loretta ci racconterà qualche curiosità, coccolata dalle attenzioni dell’amata Zia Mara.