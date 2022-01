Domenica In: ospiti shock per Zia Mara, da non credere!

Domani assisteremo ad un’altra imperdibile puntata di Domenica In: ecco tutti gli ospiti che incontreranno l’iconica Mara Venier.

Come di consueto, anche questa domenica potremo godere delle intense e divertenti interviste dell’iconica Mara Venier. L’appuntamento fisso con Domenica In continua ad entusiasmare il pubblico italiano e, nella puntata del 23 gennaio, interverranno degli ospiti impedibili. Ormai, il weekend è tutto nelle mani di Silvia Toffanin e Mara Venier, le quali hanno sostituito definitivamente i programmi – per così dire trash – del vulcano Barbara D’Urso. Vediamo ora i dettagli sugli ospiti che ci attendono domani pomeriggio, alle 14.00 su Rai Uno.

Domenica In – Anticipazioni 23 gennaio

In occasione dell’uscita del nuovo film di Enrico Vanzina – Tre sorelle – Mara Venier ha deciso di accogliere nei suoi studi di Domenica In le talentuosissime Rocio Morales, Serena Autieri, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini. Il quartetto di attrici, non solo ci presenterà il film, ma farà anche qualche rivelazione sul dietro le quinte, con annessi aneddoti divertenti e gag tra colleghe. Il film sarà un vera e propria commedia romantica, atta ad esaltare la figura femminile, tanto che lo stesso Vanzina ha dichiarato che “i maschi non ne fanno una bella figura”. Non vediamo l’ora di vederlo nelle nostre sale cinematografiche.

Tralasciato il panorama cinematografico italiano, si passerà poi a quello musicale, affrontando – ovviamente – l’imminente debutto del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. In occasione di ciò, gli ospiti saranno Pierluigi Diaco e Flavio Insinna, ma anche Bobby Solo e l’iconica Ivana Spagna.

Per concludere, non potrà mancare l’intervento del sottosegretario del Ministro della Salute – Pierpaolo Sileri – insieme al professor Francesco Le Foche e al Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, i quali parleranno dei risvolti della pandemia di COVID-19. Insieme a loro, sempre sull’argomento coronavirus, interverranno anche il cantante Nino D’Angelo e il direttore di Libero, Alessandro Sallusti.