Uomini e Donne Giorgio e Gemma, alla redazione non piacciono alcune parole: Manetti torna protagonista del programma.

Quella tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani è stata una delle storie più chiacchierate di Uomini e Donne, anche vista la presenza storica della dama; la torinese, dopo la rottura con il “Gabbiano”, è appunto tornata al dating show senza più trovare l’amore.

E mentre Gemma continua a frequentare uomini al programma nella speranza di trovare qualcuno che faccia al caso suo, Giorgio è tornato protagonista con alcune parole che di sicuro non piaceranno alla redazione.

Uomini e Donne Giorgio e Gemma, le parole di Manetti

Dopo gli eventi a Uomini e Donne, Manetti è rimasto un personaggio molto popolare, tanto da essere richiestissimo sia in televisione sia sulle riviste di gossip; lontano dal dating show, l’uomo nel tempo ha comunque continuato a commentare le vicende del programma e soprattutto a parlare di Gemma.

La nuova intervista al settimanale Nuovo TV farà sicuramente scalpore, considerando come non soltanto Giorgio è tornato ad attaccare Gemma, ma a quanto pare ha qualcosa da dire anche alla redazione del programma.

“Racconta sempre la stessa storia. Nessuno le crede più. Trovo scandaloso proporla in televisione” le parole di Manetti, con una critica tra le righe alla redazione, che ancora continua a renderla protagonista nel parterre femminile.

Sulla dama torinese Giorgio continua: “È come se cercasse l’approvazione di Maria, c’è una sorta di smarrimento nei suoi occhi quando le fa domande serie” spiega osservando i comportamenti di Gemma, continuamente attaccata da Tina.

Manetti si sente comunque di dare un consiglio a Gemma, ovvero quello di cercare l’amore fuori da Uomini e Donne; ormai, secondo lui, chiunque arriva per corteggiarla lo fa per ottenere visibilità e non perché realmente interessato, cosa che ovviamente fuori dal programma non succederebbe, o comunque molto di meno.

Giorgio, tempo fa, aveva espresso degli apprezzamenti per Isabella Ricci, con la stima che a quanto pare è stata ricambiata; i due però sono entrambi felicemente impegnati e ormai lontani dal dating show.