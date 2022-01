Gianni Morandi: avete mai visto il figlio? Eccolo!

Avete mai visto il figlio di Gianni Morandi? si chiama Marco e ha una passione in comune con il padre. Vediamo nel dettaglio chi è cosa fa.

Gianni Morandi è sicuramente uno dei cantanti più apprezzati in Italia, oltre che per la sua inconfondibile voce, è anche molto amato per i suoi modi di fare così umili e sinceri.

Avete mai visto il figlio del noto cantante? oltre ad assomigliare moltissimo al noto papà, ha anche la sua stessa passione, ovvero quella per il canto.

Il suo nome è Marco Morandi ed è il figlio dell’eterno Gianni, anche lui ha deciso di inseguire il sogno di diventare cantante. Ma non solo ha anche un’altra passione la recitazione, anche questa ereditata dalla mamma, Laura Efrikian, anche lei attrice e donna d’arte.

D’altronde con due genitori del genere non poteva far altro che entrare a far parte del mondo dello spettacolo e della musica.

Ma vediamolo meglio nel dettaglio.

Gianni Morandi: ecco chi è suo figlio Marco

Marco Morandi nasce a Roma il 12 febbraio del 1974, non è l’unico figlio di Gianni, infatti ha anche una sorella di nome Marianna, anche lei nel mondo della musica ma come violinista. Marco nel 1997 partecipa a Sanremo Giovani con il brano Come il sole e l’anno seguente affianca il padre in Rai nelle quattro puntata di C’era un ragazzo. Ma non solo, nel 2000 ha anche partecipato al programma di Enrico Silvestrin, Taratata.

Nel 2002 Marco partecipa a Sanremo con la canzone Che ne so e incide anche un album, Io nuovo a farfalla, anche questo avrà un discreto successo.

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo solo che si è sposato nel 2012 con Sabrina Laganà, che lo ha reso padre di tre figli: i gemelli Leonardo e Jacopo, nati nel 2007 e Tommaso, venuto al mondo nel 2009.

Cosa ne pensate, vi piace il figlio di Gianni Morandi?