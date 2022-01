Sei una donna “bassa”: hai una vita più lunga dice la ricerca!

Le donne basse hanno una vita più lunga: vediamo cosa dicono le ricerche scientifiche e perché il segreto di bellezza sta nelle dimensioni. Ecco di cosa si tratta.

Nel corso degli ultimi anni alcuni ricercatori hanno fatto una scoperta sconvolgente: le donne basse hanno maggiori possibilità di vivere più a lungo e meglio.

Quante volte abbiamo sentito dire questo detto “altezza mezza bellezza“, ma non disperate finalmente sono cambiate le cose. Ora le persone che fin ora si sono sentite discriminate per via dell’altezza possono avere la loro meritata rivincita. Vediamo nel dettaglio cosa dice la ricerca e come funziona.

Le donne basse vivono più a lungo: ecco la nuova ricerca

Come dicevamo alcuni ricercatori hanno scoperto che le donne basse, hanno più possibilità di vivere più a lungo e meglio.

La ricerca è stata svolta dagli esperti dell’Albert Einstein College of Medicine dell’Università di Yeshiva e da quanto è emerso le donne di bassa statura posseggono il segreto di eterna giovinezza.

Il motivo risiede proprio in una spiegazione scientifica ovvero nel fattore IGV-I.

Ma di cosa si tratta? ebbene il fattore IGV-I è un mediatore chimico regolato dall’ormone della crescita ed è in grado di rallentare i processi che riguardano proprio l’invecchiamento.

La ricerca è stata svolta su un gruppo di 450 donne ed è emerso proprio che le donne basse hanno una percentuale molto più alta di sopravvivenza. Ma non è finita dallo studio è emerso che gli uomini sono più attratti proprio dalle donne più basse, questo perché gli uomini si sentono più a loro agio con le donne che sentono di poter proteggere.

Quindi se fino ad oggi ti sei fatti dei complessi per via della tua statura, non preoccuparti, questa è proprio una bella rivincita.

Voi cosa ne pensate? condividete queste informazioni con le vostre amiche più basse e vedete la loro reazione.