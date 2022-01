Facebook: come disattivare un account

Se sei intenzionata/o a lasciare i social network, in questo articolo ti mostriamo come disattivare un account Facebook

Facebook è sicuramente il Social Media per eccellenza. La maggior parte degli utenti online, soprattutto sopra i 30 anni, se ha avuto accesso ad internet ha visitato almeno una volta questa piattaforma. Si tratta di un vero e proprio progresso della socialità che fa leva sulle tecnologie digitali.

Stare sui social, tuttavia, potrebbe stancare e non è raro che nell’utente maturi l’idea di lasciare la piattaforma ed eliminare il proprio profilo. Se anche tu sei tra questi, in questo articolo ti spieghiamo come disattivare un account Facebook.

Ecco come disattivare un account Facebook

Molti utenti, quando decidono di lasciare Facebook, o i social in generale, smettono semplicemente di utilizzare il proprio profilo. In questo modo, però, tutte le informazioni e i dati che abbiamo condiviso restano sulla piattaforma e potrebbero anche essere utilizzate senza che noi ce ne accorgiamo.

In questo articolo vogliamo mostrarti come disattivare l’account Facebook, in modo da disattivare il tuo profilo ed eliminare le tue informazioni presenti sulla piattaforma. Il procedimento è molto semplice ed esistono dei passaggi per nulla complessi da seguire nella pagina Help del sito.

È importante specificare che esiste una chiara differenza tra disattivazione ed eliminazione dell’account. Si parla di disattivazione quando un account rimane visibile agli altri utenti in alcune funzionalità specifiche (come i messaggi privati). Tuttavia, un account disattivato è impossibile da rintracciare da parte degli altri utenti.

Per quanto riguarda, invece, l’eliminazione dell’account, le cose cambiano. In questo caso il procedimento è definitivo. Una volta eliminato, infatti, un account non può essere ripristinato. Tutte le informazioni vengono eliminate, ad esclusione dei messaggi privati. Verranno eliminate anche le informazioni su Oculus e tutte le pagine controllate dall’account.

Disattivare account Facebook: i passaggi

Per disattivare (quindi sospendere) l’account Facebook, vai sul tuo profilo personale e clicca sulla freccia in alto a destra. Vai su “Impostazioni e Privacy”, poi su “Impostazioni”. Successivamente clicca su “Le tue informazioni su Facebook” e poi vai su “Disattivazione ed eliminazione”. Seleziona “Disattiva account” e il gioco sarà fatto;

Disattivare un account, come abbiamo detto prima, non è una scelta definitiva. Quindi avrai la possibilità di riattivare il tuo profilo. Per fare ciò, effettua l’accesso al tuo account, utilizzando e-mail e numero di cellulare. Una volta effettuato l’accesso, l’attivazione dell’account sarà automatica.