Sara Croce, l’abito con l’infinita scollatura lascia tutti senza fiato: la modella e showgirl si mostra così, da sogno.

Tra le showgirl del momento c’è sicuramente lei, Sara Croce, conosciuta da tutti per essere la “Bonas” di Avanti un altro!, ormai storico programma del duo Paolo Bonolis-Luca Laurenti.

Modella e partecipante a Miss Italia, nonché tra l’altro ex-Madre Natura di Ciao Darwin 8, la Croce non smette mai di incantare tutto il pubblico, in tv come sui social; l’abito con l’infinita scollatura lascia tutti senza fiato.

Sara Croce, l’abito con l’infinita scollatura lascia tutti senza fiato: sensualità oltre ogni limite

Nata nel ’98 e originaria di Garlasco, la Croce è riuscita a entrare nella scuderia di Paolo Bonolis e ad emerge come showgirl in sue due celebri programmi, Ciao Darwin e appunto Avanti un altro!.

Attualmente, la vediamo su Canale 5 proprio col game show, dove ogni volta che entra in scena (con outfit da capogiro) incanta sia per la bellezza angelica che per il corpo scolpito, che da appassionata di fitness Sara cura praticamente sin da adolescente.

Oltre che su Canale 5, la Croce però incanta anche sui social; il nuovo post pubblicato sul suo profilo mostra una foto che la ritrae con addosso un abito da gala nero, dotato di un’infinita scollatura.

Girata di spalle, la Croce ha la schiena scoperta, mentre lo spacco laterale offre uno sguardo alla lunga gamba destra della showgirl, slanciata ancora di più dai tacchi alti indossati.

“Milan nights” scrive la Croce nella didascalia, dando la possibilità a tutti i suoi follower (e non soltanto ai frequentatori degli ambienti più chic del capoluogo lombardo) di vederla così incantevole in abito da sera.

Pioggia di like per la foto, così come tantissimi sono i commenti sotto al post; oltre ai fan in visibilio, a commentare anche due donne bellissime come Elena Morali e Ainett Stephens, che in quanto a fascino e sensualità ne sanno sicuramente qualcosa.