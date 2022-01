Amore: ecco perché non ti invia più messaggi e poi ricompare

Non crogiolatevi nell’illusione, se non ti invia messaggi e ricompare solo in determinati momenti, ha un solo ed unico obiettivo.

Vediamo al dunque: non crogiolatevi nell’illusione che non si faccia sentire perché vuole farsi desiderate e non nutritevi della giustificazione “ero impegnato/a”. L’unico motivo che si può associare alla mancanza di un semplice messaggio, risiede nel fatto che – almeno in quel momento – non siete la sua priorità. Chi è veramente coinvolto da un ipotetico partner, avrà un sincero bisogno di contatto con voi: si farà sentire spesso, vi sentirete al centro delle sue attenzioni e avrà la capacità di farvi sentire speciali. Se così non fosse, non avete di fronte una persona interessata, ma più semplicemente un narcisista (oppure semplicemente una persona indifferente al vostro sentimento).

LEGGI ANCHE —> Test: qual è la prima cosa che vedi? Ecco come sei veramente in amore

Amore, diffida degli egocentrici e narcisisti

Ti fa sentire insignificante? Allora fuggi il prima possibile. Esistono diverse sfaccettature dell’amore, ma ognuna di esse ha come sola ed unica essenza l’idea che il proprio partner sia la persona migliore che conosci. Di conseguenza, chi ti ama veramente, sarà in grado di farti sentire il sentimento che prova per te: ti riserverà delle attenzioni, pensieri affettuosi, tutelerà il tuo cuore e soffrirà di fronte al tuo dolore. Una persona che ti ama e che ci tiene a farti sentire il suo amore, farà di tutto per fartelo percepire. Purtroppo però, esistono individui che riescono a concepire solo ed esclusivamente l’amore per se stessi. Questi soggetti, definiti egocentrici e narcisisti, non sono in grado di farti sentire speciale, al contrario si nutriranno proprio dell’amore che alberga nel tuo cuore.

LEGGI ANCHE —> Amore: come capire se gli piaci veramente!

Rifletti: ti scrive raramente? Aspetta che sia tu a farti sentire? Quando uscite, decide tutto lui/lei? Ama ricevere complimenti, ma non te ne fa? Ti riserva delle parole d’amore solo quando gli/le dai qualcosa in cambio? Alla fine della giornata, ti senti esausta/o? Come se avesse risucchiato la tua energia vitale? Allora fuggi, scappa e non farti più sentire, perché ti trovi di fronte alla più alta forma di egoismo.

Esistono moltissime persone di questo tipo, persone che sono capaci di farti sentire in colpa per ogni tua mancanza, persone capaci di farti sentire costantemente sbagliato e sono le stesse che, nel momento in cui vengono messe con le spalle al muro, avranno la capacità di rigirare la situazione a loro favore. Non ti chiederanno mai scusa, perché sapranno manipolare i tuoi pensieri, convincendoti – alla fine – di avere torto.

E’ vero: esistono diverse forme di amore, ma l’amore – se autentico e sincero – in qualsiasi forma si presenti, si sente e si percepisce. Se così non fosse, per riacquisire lucidità, fatti una semplice domanda: oggettivamente il suo comportamento è corretto? Se la risposta è no, mantieni questo pensiero e non permettere al narcisista in questione di metterlo in dubbio.