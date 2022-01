Amici 2022: salta la puntata di domenica, ecco cosa vedremo

Salta la puntata di Amici 2022 prevista per domenica per via del Covid, ecco cosa quindi cosa vedremo domenica

La pandemia di Coronavirus non è affatto finita. Anche il mondo della televisione, infatti, deve fare i conti con i contagi e le varie problematiche portate da questo virus che attanaglia, ormai, da due anni il mondo intero.

A causa di un contagio da Coronavirus, infatti, salta la puntata di Amici 2022 prevista per domenica 30 gennaio. Gli autori hanno dovuto quindi trovare una soluzione in extremis e cercare una valida alternativa. Ecco dunque cosa vedremo domenica.

Salta la puntata di Amici 2022, cosa vedremo domenica

Si ferma ancora una volta la scuola di Amici 2022. La pandemia di Coronavirus è arrivata anche neo famosi studi Mediaset, e quest’anno il programma condotto da Maria De Filippi ha dovuto affrontare parecchi problemi in questo senso.

LEGGI ANCHE –> CURCUMA: SE LA CUOCI PERDE LE SUE PROPRIETÀ? ECCO LO STUDIO

Come tutti sanno, gli studenti della scuola di talenti più famosa d’Italia vivono in una vera e propria “bolla” nella loro casa dedicata. Non vi sono, infatti, possibilità di avere contatti con l’esterno, in modo da evitare contagi.

Gli studenti, infatti, sembrano essere piuttosto protetti, non vale la stessa cosa, però, per quanto riguarda gli addetti ai lavori del programma. Secondo alcune notizie, infatti, ci sarebbero nuovamente alcuni casi di positività.

Dopo i contagi che hanno coinvolto alcuni insegnanti, come Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Veronica Peparini, non c’è pace per il programma domenicale. Secondo quanto riporta Dagospia, infatti, la puntata di Domenica 30 gennaio salterà causa Covid.

Non si conoscono, ad oggi, i contagiati all’interno dello staff del programma. Tuttavia, Dagospia non parla di casi che riguardano gli allievi. Il virus avrebbe colpito, sempre secondo il giornale diretto da D’Agostino, “diversi ballerini professionisti”.

LEGGI ANCHE –> TEST: COSA VEDI? ECCO IL TUO LATO OSCURO

Dunque, salta la puntata di Amici 2022. Domenica 30 gennaio, quindi, andrà in onda uno speciale con montaggio e senza studio, da quello che riporta il sito Dagospia.it. Si tratta di un duro colpo per il programma di Maria De Filippi, che stava registrando ascolti notevoli.