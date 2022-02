Amici 21: nuovo allievo ma la puntata è a forte rischio

Le anticipazioni circa le nuove registrazioni della puntata di Amici non preannunciano niente di buono. Arriva un nuovo allievo e…

Sembra che i fedeli telespettatori del programma condotto da Maria De Filippi dovranno attendere ancora prima di vedere le esibizioni degli allievi. Stando alle ultime anticipazioni, è saltata anche la puntata che sarebbe dovuta andare in onda sabato 5 febbraio, sempre a causa dell’emergenza COVID-19. Alcuni cominciano ad ipotizzare che i tamponi positivi si trovino in casetta e che l’allarmismo generale sia proprio dovuto a questo. In realtà, dalle informazioni circolate nelle ultime settimana, sembra che “gli untori” degli studi Mediaset siano i ballerini professionisti. Sarà vero? Fatto sta, che la conduttrice ha deciso di rimandare nuovamente la registrazione, nonostante queste puntate risultino ancora più importanti, dato l’imminente arrivo del Serale. Oltre a questo, nel daytime del 2 febbraio, abbiamo scoperto che Alessandra Celentano ha scelto un nuovo allievo, in sostituzione di Cristiano, scopriamo insieme di chi si tratta.

Nuovo allievo di Amici: ecco chi è Michele Esposito

Nel daytime andato in onda mercoledì 2 febbraio, Alessandra Celentano ha deciso di convocare Raimondo Todaro e Veronica Peparini per presentare loro il nuovo allievo di Amici. In seguito all’eliminazione di Cristiano infatti, l’iconica maestra di classico ha deciso di aprire i casting per coprire il banco vuoto. La scelta finale è ricaduta su Michele Esposito, abile ballerino casertano di classico e moderno, reduce dagli studi e dall’esperienza nella compagnia di ballo olandese di Amsterdam. La Celentano l’ha così invitato ad esibirsi, in modo da mostrare il nuovo allievo ai professori. Dopodiché, come accade ormai di consueto, è nata un’accesa discussione tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

I due professori hanno dato un bel benvenuto a Michele, facendolo assistere ad una feroce discussione il cui argomento ricadeva proprio sull’eliminazione di Cristiano. Il punto di scontro era relativo al fatto che i due si siano dati reciprocamente la colpa: la Celentano ha dichiarato che Todaro non avrebbe dovuto mettere in sfida due allievi interni, mentre quest’ultimo ha sostenuto con fermezza che, in ogni caso, l’ultima parola era la sua e avrebbe potuto rifiutare la sfida. La discussione si è conclusa con un nulla di fatto, in quanto i due hanno mantenuto i reciproci punti di vista. Una conclusione lodevole è stata però la conferma della maglia del Serale a Michele Esposito. Quando potremmo rivedere le esibizione dei nostri allievi preferiti? Staremo a vedere.