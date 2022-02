Una vita: Felipe sta per esplodere, ecco cosa succede

Torna Una Vita. Felipe sta per esplodere ed è sempre più instabile. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della soap opera

Continuano gli episodi della soap opera spagnola più in voga del momento. Secondo le anticipazioni per la prossima puntata del 4 febbraio 2022, la tensione è altissima. Le trame rivelano un Felipe sempre più nervoso e impaziente, mentre Genoveva pare essere in vantaggio.

La Salmeron, con grande abilità, sta provando a recuperare la sua reputazione, mentre Felipe sta per esplodere. Una situazione scoppiettante quella che si sta vivendo ad Acacias, ma in questo momento quello che sembra soffrirne di più è proprio l’Alvarez Hermoso. Cosa succederà dunque?

Felipe sta per esplodere, è la resa contro Genoveva?

La dark lady è in vantaggio. Il suo nuovo alleato, l’arciprete Reguero, ha deciso di aiutarla a recuperare la sua reputazione. In tanti nel quartiere, infatti, si fidano e appoggiano ancora Genoveva, la quale sembra aver recuperato il terreno perso nei confronti dei suoi nemici.

Tra questi, Fabiana, la locandiera, le ha consigliato di dare un messaggio forte ai suoi detrattori. Sarà infatti sua l’idea di dedicare una messa in onore di Marcia. Un modo astuto per dimostrare a tutti l’innocenza di Genoveva dall’accusa di assassinio.

Fabiana vuole assolutamente aiutare la dark lady ed è convinta che tutti possano chiedere perdono. Sarà questo il motivo per cui farà in modo di aiutarla. La locandiera, infatti, ci metterà tutta sé stessa e darà una mano alla Salmeron.

A questo punto Felipe è furioso. Non crede nella sincerità di Genoveva e vuole che sia punita a tutti i costi. Nella testa dell’Alvarez Hermoso c’è solo la vendetta e non vuole sentire ragioni. Nonostante Casilda e Mendez abbiano cercato di placare la sua ira, Felipe è deciso a fare qualcosa.

Felipe sa bene che Genoveva è una donna molto potente e gode di protezioni invalicabili. Tuttavia, è deciso ad agire e ha studiato un piano per rovinare le intenzioni della donna. Ha deciso infatti di essere di intralciare il tentativo della Salmeron di recuperare la sua reputazione. Agirà davvero?

Intanto, le condizioni di Lolita stanno peggiorando e ora sembra che lo stress non sia più una causa giustificabile. La donna dovrà affrontare quindi nuove analisi approfondite per capire cosa c’è dietro la sua debolezza. Antonito è profondamente dispiaciuto e si addossa le colpe delle condizioni di sua moglie.