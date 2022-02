Monete, questa è rarissima e vale un capitale: controllate se ne avete una simile perché potrebbe davvero portarvi una fortuna.

La numismatica suscita da secoli un grande interesse verso le persone, così come il collezionismo di monete, praticato ormai da tantissimo tempo. Molto spesso però, al giorno d’oggi, abbiamo interesse per le monete soprattutto perché possano davvero valere tantissimo.

Controllate a casa e scoprite se siete in possesso di questa rarissima moneta, che potrebbe davvero valere un capitale; ecco perché e di qual è la cifra in questione di cui si sta parlando.

Monete, questa è rarissima e vale un capitale: ne siete in possesso?

La moneta di cui stiamo parlando è un dollaro d’argento risalente al 1794, praticamente a quasi 230 anni fa. Essere in possesso di una moneta del genere può davvero portare molto più di una fortuna; solamente nel 2013 è stata infatti venduta per la bellezza di 10 milioni di dollari, una cifra letteralmente da urlo.

La moneta, oltre ad essere molto antica, è anche molto rara. A quanto pare, ne esistono pochissimi esemplari e solo pochi fortunati possono dire di averla toccata, men che meno di possederla; le monete in questione sono dollari d’argento Flowing Hair, coniati appunto per la prima volta nel 1794.

Dell’anno successivo invece, del 1795, se ne conoscono due tipi: con due o tre foglie sotto le ali dell’aquila. Un esemplare del 1794 è stato venduto dalla casa d’aste di monete rare Stack’s Bowers Galleries in uno degli eventi più importanti della storia della numismatica; durante la serata è stata venduta infatti la collezione Cardinal Collection, compreso il dollaro d’argento 1794 Flowing Hair.

Il prezzo di vendita, veramente da urlo (10.016.875 dollari) ha stabilito il record di prezzo per qualsiasi moneta mai venduta nel corso della storia, battendo il precedente record (7.590.020 dollari) di un Double Eagle del 1933.

L’esemplare è veramente raro, ma a quanto pare ce ne sono altri di pezzi uguali in giro: siete i voi i fortunati ad averlo in casa? Mai dire mai…trovarla in qualche cassetto, magari anche per sbaglio, può dare una svolta alla vostra vita.