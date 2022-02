L’eredità: Roberta Morise resta? Ecco la verità

Vediamo insieme che cosa sta succedendo all’interno del noto programma condotto da Flavio Insinna per quanto riguarda Roberta Morise.

Il pubblico a casa in questi giorni ha notato assolutamente che qualcosa sta cambiando per quanto riguarda il programma L’ Eredità.

Nei panni della professoressa del programma non ci sono i vecchi ragazzi ma è tornata Roberta Morise, come mai?

Lei era stata in passato una delle professoresse del programma, oltre ad aver partecipato al programma I fatti vostri.

Roberta Morise all’Eredità

In questo momento, Roberta ha preso il posto che era di Andrea Cerelli e di Samira Lui, ed al momento non sembra esserci una motivazione ben precisa di quello che è accaduto ma solamente rumors.

Non si conosce nemmeno se questa scelta resterà definitiva oppure non, in precedenza c’era già stato l’addio di Ginevra Pisani che è stata sostituita da Andrea Cerelli, il primo professore di sesso maschile.

Per un po’ di tempo poi è rimasto da solo senza l’ausilio di Samira Lui, e adesso un nuovo cambiamento, è tornata Roberta Morise al posto di tutti e due.

Lei nel suo primo appuntamento, dopo la lunga pausa, è sembrata veramente molto emozionata e contenta di intraprendere questo ruolo.

Sul web poi si parla di lei e di una particolare simpatia che è nata con Salvo Sottile e che a breve potrebbe sfociare in un nuovo programma insieme.

Il pubblico da casa ha molto apprezzato il ritorno di Roberta nel programma condotto in modo egregio da Flavio Insinna che tutte le sere riscuote un’incredibile successo di pubblico.

Per il momento, quindi, possiamo continuare a vedere la bellissima e bravissima Roberta nuovamente nella veste di professoressa, e vedere che cosa succederà nei prossimi giorni.

Siamo però anche curiosi di sapere come mai è accaduto questo cambiamento, che non è assolutamente il primo, per quanto riguarda i professori dell’Eredità.

E voi cosa ne pensate della scelta fatta dalla rete? Siete d’accordo con il ritorno di Roberta oppure preferivate uno degli altri professori del programma?