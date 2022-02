Il paradiso delle signore: Gemma è assolutamente nei guai

Vediamo insieme che cosa succederà in questo nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera ambientata a Milano.

Anche oggi, 4 febbraio, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio della soap Il paradiso delle signore.

Dove sembra che la bellissima Gemma si sia messa in un vero e proprio mare di guai, ma capiamo meglio insieme.

Iniziamo con il dire che Sandro ha scoperto la relazione che c’è tra Vittorio e la sua bella Tina per colpa di un suo foulard che ha ritrovato sotto al letto.

Gemma è nei guai

Per l’uomo è ovviamente una scoperta bruttissima, e Vittorio cercherà di spiegare all’amico quello che è successo, ma ovviamente Sandro non sentirà nessuno e decide di lasciare velocemente Milano.

Alla bella Gemma, dopo che ha inviato la lettera minatoria a Gloria sta capendo di aver creato ancora più danni.

Si perchè tra Ezio e Veronica ormai la tensione è al massimo, e forse si lasceranno, ma ancora non è detta l’ultima parola.

Gemma, inizia quindi a capire veramente quello che ha fatto e rivela alla mamma che è tutta colpa sua.

Gloria, nel mentre, sta cercando di parlare con Zia Ernesta per avere un aiuto su cosa deve fare e chi può aver scritto la lettera.

La bella Gemma, pagherà in modo importante quello che ha fatto, perchè potrebbe rovinare la serata di presentazione di Marco alla sua famiglia.

Il giovane, appena arriva nella casa della sua fidanzata capisce subito che non è un buon momento e che la tensione in casa è alle stelle.

Cosa succederà adesso? Non ci resta che attendere e vedere nella puntata di domani, in via eccezionale, i nuovi sviluppi della situazione.

Vi ricordiamo che l’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai 1, e siamo sicuri che ne vedremo delle belle con storie sempre più intrecciate tra loro e vari colpi di scena!