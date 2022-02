Alex Belli manda un aereo per Delia, ma Soleil reagisce così

Grande Fratello Vip 6: l’ex concorrente Alex Belli manda un aereo per Delia Duran. Come avrà reagito Soleil Sorge?

Quest’anno al Grande Fratello Vip 6 sembrano essere loro i protagonisti. Ovviamente stiamo parlando del triangolo amoroso formato dall’attore Alex Belli, da sua moglie Delia Duran e da Soleil Serge.

Qualche settimana fa, l’attore di CentroVetrine è uscito dato che durante un confronto con sua moglie Delia (che in quel momento non era ancora una concorrente del GF Vip) l’ha abbracciata. Il conduttore, Alfonso Signorini, non ha potuto far altro che mandarlo via.

Nonostante sia uscito ormai da tempo, si continua a parlare di questo triangolo amoroso. L’ultimo episodio risale a poche ore fa. Mentre quasi tutti erano fuori in giardino per tenersi in forma, un aereo è passato sopra la casa, dedicato a Delia.

Aereo per Delia Duran: la reazione di Soleil Sorge

Ma cosa c’era scritto? “Delia sarà Belli finché Duran” firmato LIP ed AxB. È stata proprio la Duran a spiegare la sigla LIP “LIP è Liviana Petrelli, una mia carissima amica della Puglia, la frase è una che utilizzano spesso i Petrelli, una famiglia pugliese amica mia e di Alex. AxB invece è Alex Belli, la firma della sua Factory”.

Ma come avrà reagito a questo aereo Soleil Sorge? La gieffina era anche lei fuori in giardino, come la maggior parte degli inquilini ed ha letto anche lei questo messaggio. In primo momento ha detto, scherzando ovviamente, “E’ da parte di Adriana Volpe” e poi, rivolgendosi a Barù ha continuato a dire “Forte il sole oggi eh? Quasi soffocante”.

Delia Duran ha apprezzato molto questo piccolo pensiero che Alex Belli ha avuto per lei, urlando al cielo “Ti Amo”.

In questi giorni, l’attore di tante fiction di Mediaset si trova a Sanremo, dove ieri è stato già avvistato in un locale con alcuni amici, tra cui anche Guenda Goria.

In questa occasione, Belli ha intonato alcune canzoni, tra cui anche alcune del grandissimo Lucio Battisti. E non è la prima volta che l’attore canta. Infatti, nella casa del Grande Fratello Vip, insieme ad Aldo Montano, hanno intonato Esmeralda, interpretandola a loro modo.

Insomma, cosa succederà nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 6?