Donne minute hanno una vita migliore, ecco la ricerca

Le donne minute hanno una vita migliore, a dirlo è direttamente la scienza: ecco la ricerca in merito, i motivi spiegati.

Il segreto della giovinezza pare essere contenuto nelle donne minute; a quanto pare, il detto “nella botte piccola c’è il vino buono” pare essere stato coniato per un determinato motivo.

Stando ad una nuova ricerca scientifica infatti, le donne minute (ovvero non particolarmente alte) avrebbero una vita migliore e più lunga rispetto a quelle alte. Ma per quale motivo? Eccolo spiegato dallo studio.

Le donne minute hanno una vita migliore, a dirlo è direttamente la scienza: lo studio

Stando a quanto dimostrato da alcune ricerche scientifiche effettuate di recente, condotte da alcuni esperti dell’Albert Einstein College of Medicine dell’Università di Yeshiva, le donne di piccola statura avrebbero una vita migliore e più lunga di quelle invece alte.

Sebbene probabilmente in molte desidererebbero di essere più alte e slanciate, l’essere basse gli consentirebbe di essere più longeve e in salute; il segreto risiede, come spiegato dalla ricerca, nel fattore IGV-I.

In termini tecnici, il fattore chiamato IGV-I è un mediatore chimico attraverso il quale è regolato dall’ormone della crescita; inoltre, questo fattore è anche in grado di rallentare i processi che riguardano l’invecchiamento.

Lo studio è stato effettuato su un gruppo di circa 450 donne della comunità ebraica degli aschenaziti, molto popolosa nell’Europa dell’Est. Essendo meno sviluppate di statura, ci sarebbe un conseguente rallentamento dei processi di invecchiamento, sviluppato appunto nelle donne di bassa statura; inoltre, secondo lo psicologo Gert Stulp gli uomini sarebbero anche più attratti dalle donne basse.

Il motivo è facilmente intuibile ed è riconducibile all’istinto del maschio; nella relazione, solitamente l’uomo tende ad essere protettivo nei confronti della partner ed è dunque maggiormente indirizzato a farlo verso donne basse.

Non soltanto quindi una maggiore longevità, ma anche un maggior successo nelle relazioni amorose; a prescindere da questo, anche le donne alte possono sicuramente vivere bene ed avere una relazione soddisfacente anche perché, nonostante gli studi, l’amore è cieco e gli istinti che ci attirano verso un partner sono i più vari.