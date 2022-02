Struccante: come farlo in casa velocemente ed in modo naturale

Se non avete voglia di acquistarlo, vi spieghiamo come realizzare uno struccante fatto in casa e in maniera naturale

Non è raro accorgersi di essere rimaste senza la lozione struccante nei momenti della giornata in cui è tutto chiuso o non si ha voglia di recarsi al supermercato. Un errore comune è quello di rimandare e aspettare prima di struccarsi. Tuttavia, la nostra pelle potrebbe soffrire questa scelta.

A questo punto vogliamo provare a proporvi una soluzione. In questo articolo, infatti, vi spieghiamo come realizzare uno struccante fatto in casa e in maniera naturale. Una soluzione efficiente ed efficace, che vi permetterà anche di risparmiare.

Ecco come realizzare uno struccante fatto in casa e in maniera naturale

Mantenere per troppo tempo il trucco potrebbe risultare un problema per il nostro viso. Il trucco, infatti, potrebbe ostruire i pori. In questo caso, il sebo prodotto dalle ghiandole non può essere espulso e questo provoca brufoli e bolle.

Proprio per evitare questo, vogliamo spiegarti come realizzare uno struccante fatto in casa e in maniera naturale. È possibile, infatti, realizzare in maniera fai da te un ottimo prodotto capace di struccare il viso ed evitare spiacevoli conseguenze.

Il primo passo è quello di lavare il viso utilizzando abbondante acqua. Ricordatevi di risciacquare con acqua tiepida e detergente neutro, questo permetterà di eliminare la maggior parte del trucco presente sul vostro viso. A questo punto, possiamo passare all’utilizzo di prodotti fatti in casa:

Struccante al latte

Uno dei modi per realizzare uno struccante fatto in casa in maniera naturale è quello di utilizzare del latte. Questo, infatti, è l’unico ingrediente necessario per ottenere un prodotto soddisfacente. Riscaldate leggermente il latte e poi bagnate un batuffolo di cotone nel liquido. Applicatelo sul viso, tamponando con delicatezza e risciacquate con acqua tiepida;

Struccante allo yogurt

Per realizzare un perfetto struccante potete utilizzare uno yogurt naturale. Bagnate un batuffolo di cotone con lo yogurt e massaggiate sul viso. Lasciate agire per circa 10 minuti e rimuovete il tutto con un dischetto di cotone bagnato con un po’ di acqua tiepida;

Struccante all’olio di oliva

Una soluzione particolarmente indicata per chi ha la pelle secca è quella che prevede l’uso dell’olio di oliva. Questo meraviglioso prodotto, infatti, è perfetto per togliere il trucco e idratare la pelle. Applicatene una goccia sulla pelle e spalmatelo con dei movimenti circolari.

Lasciate agire il prodotto per circa due minuti e, successivamente, rimuovete il tutto con un dischetto di cotone. Infine, risciacquate il viso con acqua tiepida.