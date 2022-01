Grande Fratello Vip: cambia tutto, ecco cosa succede

Grande Fratello Vip, cambia tutto al reality show condotto da Alfonso Signorini: ecco cosa succede su Canale 5.

Il 2022 per il GF Vip è iniziato alla grandissima, soprattutto dopo l’ingresso di Delia Duran nella casa; la moglie di Alex Belli ha creato scompiglio e continua a soffrire per gli ambigui comportamenti del marito, che a quanto pare sta sfidando anche la pazienza del conduttore Alfonso Signorini.

Mentre il gioco va avanti e i colpi di scena sono dietro l’angolo, il reality show subirà un grande cambiamento prossimamente; ecco cosa succede al programma di Canale 5.

Grande Fratello Vip, cambia tutto al reality show: cosa succede

Il prossimo febbraio porterà diversi cambiamenti per il GF Vip, specie per quanto riguarda il palinsesto televisivo; stando a quanto riportato da BubinoBlog infatti, la seconda puntata settimanale del reality non andrà in onda più il venerdì, ma il giovedì.

Da tempo si cambia dello spostamento del secondo appuntamento settimanale, ma Mediaset non aveva diffuso nessuna informazione; a quanto pare il programma di Alfonso Signorini è stato scelto come diretto avversario di Doc – Nelle tue Mani, fiction di Rai 1 con Luca Argentero che sta registrando ascolti da record.

Il vuoto lasciato il venerdì sera verrà riempito dalle fiction che andranno in onda a partire da metà febbraio; già l’11 del prossimo mese infatti inizierà la trasmissione di Fosca Innocenti, serie poliziesca con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Al momento, Fosca Innocenti si troverà a sfidare Il cantante mascherato, programma di Milly Carlucci arrivato ormai alla sua terza edizione.

Una volta concluso l’appuntamento con la serie dell’Incontrada, Canale 5 dovrebbe lanciare due attesissime serie: Viola come il Mare, con Can Yaman e Francesca Chillemi e Più Forti del Destino, con Laura Chiatti, Giulia Bevilacqua e Loretta Goggi.

Quanto al GF Vip, non dovrebbero esserci ulteriori cambiamenti dopo questo e, dunque, fino al 14 marzo andrà in onda di lunedì e di giovedì.