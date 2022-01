Avanti un altro: ecco chi è il noto iettatore, da non credere

Da anni ospite fisso presso Avanti un altro, scopriamo qualche curiosità in più sul temibile (e simpaticissimo) iettatore.

Era il 2012 quando lo iettatore apparve per la prima volta negli studi di Avanti un altro. La sua presenta misteriosa, inquietante, arcigna e comica allo stesso tempo, conquistò immediatamente i telespettatori italiani. Successivamente, vedemmo lo stesso personaggio durante una puntata di Ciao Darwin, e poi apparse ancora al Grande Fratello Vip in occasione della festa di Halloween. Tale personaggio è ispirato al ruolo della guardia pontificia nel film di Luigi Magni, ‘O Re. In pochi però sanno che è stato proprio lo stesso iettatore di Avanti un altro ad interpretare quel ruolo. Stiamo parlando di nientepopodimeno che del regista, attore e poeta Franco Pistoni.

Franco Pistoni, tutto sullo iettatore di Avanti un altro

Nonostante sia fondamentalmente associato ad un personaggio comico e leggero, Franco Pistoni è in realtà un grande artista italiano, capace di eccellere nella regia teatrale, nella recitazione e nella poesia. Lo iettatore di Avanti un altro nasce a Rieti il 6 marzo 1956 e si appassiona immediatamente alla musica e al teatro. Lavora con grandi personaggi di spicco come Julian Beck, Giorgio Barberio Corsetti, Marco Baliani e Mario Martone, collaborando successivamente con la Societas Raffaello Sanzio di Castellucci. Come se non bastasse, riceve ben tre candidature per il Premio Ubu (definito l’Oscar del teatro italiano). Dopo aver acquisito una certa esperienza in campo teatrale, approda poi sul grande schermo nel 1986 con Il nome della rosa di Jean-Jacques Annaud.

Oltre al mondo del cinema e del teatro, Franco Pistoni esplora anche il campo della scrittura, in particolare della poesia. Ha pubblicato infatti diverse raccolte ed è volato oltreoceano grazie alle sue opere avanguardistiche. Insomma, avreste mai detto che lo iettatore di Avanti un altro potesse vantare un tale bagaglio artistico? Franco Pistoni è un vero personaggio iconico del mondo dello spettacolo, del teatro e della poesia italiana.