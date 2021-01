Avanti un altro, Claudia Ruggeri scatena i follower: “Così ci fai impazzire”

Avanti un altro, Claudia Ruggeri irresistibile su Instagram: la showgirl ha postato una foto sul web che ha lasciato tutti senza parole

La showgirl, protagonista della trasmissione di Paolo Bonolis, ha scatenato i suoi follower di Instagram con un post bollente. Ancora una volta protagonista, la 37enne romana è riuscita ad attirare l’attenzione del web con uno scatto mozzafiato che ha lasciato senza parole. Nella trasmissione possiamo dire che si trova in ottima compagnia. Oltre a lei infatti il pubblico stravede anche per Sara Croce Maria Mazza e Laura Cremaschi. Ognuna con un ruolo diverso, in comune hanno bellezza e sensualità, ma anche curve bollenti, che non passano inosservate. Insomma, per l’8 marzo, data di inizio delle nuove puntate del fortunato programma di Paolo Bonolis, si prevede l’ennesimo successo anche grazie a loro. Che inevitabilmente riescono a catturare l’attenzione dei telespettatori. Ma il seguito della bellezza romana arriva anche da Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Avanti un altro riaccenderà i motori per la nuova stagione il prossimo 8 marzo. Con la fine del Grande Fratello Vip, condizionato dall’emergenza Coronavirus, il programma di Paolo Bonolis prenderà inizio. Con tante novità ma con molti personaggi della passata stagione. Tra questi c’è di sicuro Claudia Ruggeri, che si sta facendo già notare con dei post bollenti che mostrano le registrazioni della trasmissione. Nell’ultimo post la showgirl romana è stata davvero irresistibile, con i follower che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un like o un commento al post che ha mostrato bellezza e sensualità della showgirl che ha davvero lasciato senza parole. Dagli studi Mediaset ha postato una foto che ha messo in risalto le sue curve, con una marea di commenti da parte dei follower che hanno testimoniato la sua popolarità raggiunta. Post che lasciamo commentare a voi, dopo il grandissimo successo che ha riscosso su Instagram.