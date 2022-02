Frigorifero: ecco come cambiare la guarnizione velocemente

Il frigorifero per funzionare bene ha bisogno di molta manutenzione, ecco perché è importante cambiare la guarnizione. Vediamo insieme il metodo facile e veloce per rendere il tuo elettrodomestico come nuovo.

Il frigorifero è sicuramente uno degli elettrodomestici più importanti, ecco perché ha bisogna tenerlo sempre in ottimo stato.

Oltre alla pulizia giornaliera per eliminare i batteri, il frigo necessita di molta manutenzione per questo motivo è arrivato il momento di scoprire come cambiare autonomamente la guarnizione.

Se avete già provato ma con scarsi risultati, non preoccupatevi oggi vi sveleremo il trucco facile e veloce per togliere e rimettere la guarnizione.

Vediamo insieme come fare e cosa serve.

Ecco come cambiare la guarnizione del tuo frigorifero

Ma a cosa serve la guarnizione del nostro frigorifero? si tratta di una gomma all’interno del nostro elettrodomestico. Questa serve a garantire la tenuta della porta e impedisce l’ingresso o l’uscita dell’aria mantenendo la temperatura corretta all’interno.

Per questo motivo è fondamentale che la guarnizione sia posizionata nel modo corretto.

Purtroppo può capitare che la gomma perda la pressione necessaria per rimanere attaccata al nostro frigo, in questo caso necessita di manutenzione. Ma come possiamo accorgerci del problema?

Il primo campanello d’allarme da notare è quando la porta del tuo frigorifero non si chiude correttamente. Per toglierti ogni dubbio prova a fare questo semplice test:

Prendi un foglio di carta, appoggialo contro la gomma e chiudi la porta del frigorifero. Prova a tirarla lentamente, se la guarnizione è difettosa, la striscia di carta si staccherà facilmente. Se ci vuole un po’ per uscire, probabilmente significa che è in perfette condizioni.

Un altro metodo è analizzare se ci sono secchezza e crepe nella gomma del frigorifero. Se la risposta è si probabilmente la tua guarnizione è da sostituire al più presto. Non ti resta che chiamare un tecnico che risolverà immediatamente il problema.

Cosa stai aspettando? prova a fare questi test e scopri se la guarnizione del tuo frigorifero ha bisogno di manutenzione.