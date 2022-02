Checco Zalone: ecco la bellissima moglie che in pochi conoscono

Checco Zalone, ecco la bellissima moglie che non si vede quasi mai: tutto sulla donna al fianco dell’artista pugliese.

Dopo la performance a Sanremo 2022, Checco Zalone è di nuovo tornato al centro della scena. Poliedrico artista pugliese, Luca Medici arriva al successo con la partecipazione, nel 2005, a Zelig; da lì in poi una carriera straordinaria, che lo porta ad essere uno dei comici di punta del panorama italiano.

I suoi cinque film hanno incassato complessivamente più di 220 milioni di euro al Box Office, riuscendo a raggiungere anche la top 10 dei film con maggior incasso in Italia; un successo travolgente per lui, grande ospite di questo Sanremo. Ma conoscete sua moglie, donna che lo ha praticamente accompagnato dagli esordi al successo di oggi? Eccola.

Checco Zalone, ecco la bellissima moglie: chi è Mariangela Eboli

Donna piuttosto riservata, la moglie di Zalone è Mariangela Eboli, barese come lui; di lei non si hanno molte informazioni, ma si sa che prima di incontrare suo marito era una cantante.

Le carriere dei due si sono intrecciate sin dall’inizio, per poi ovviamente essere ancora più vicine col matrimonio; la donna ha infatti debuttato al cinema come comparsa sia in Che bella giornata sia in Cado dalle nubi, con piccoli ruoli e rimanendo quasi sempre nell’ ‘ombra’, lontana dall’ergersi a moglie del regista.

Al momento, Mariangela si occupa della parte amministrativa e burocratica dell’azienda che Checco ha fondato, la Mzl, che pare vanti un patrimonio di 5 milioni di euro.

Un amore segnato dalla comicità sin da subito, viste anche le condizioni nelle quali i due si sono incontrati. “Lei cantava in una pizzeria. Mi sono presentato: ‘Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni’. Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni” ha raccontato Medici a La Repubblica.

Da quel momento i due hanno iniziato a frequentarsi ed è scattata la scintilla; ad oggi, sono veramente innamorati ed hanno costruito insieme una famiglia solida, spesso lontana dalle telecamere.

Nel 2013 è nata la prima figlia, Gaia, anche lei comparsa nel film Sole a Catinelle da neonata; nel 2017 è arrivata invece la secondogenita Greta.