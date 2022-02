Love is in the air anticipazioni: Eda e la scoperta shock

Vediamo insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la seguitissima soap opera turca.

Anche oggi, 4 febbraio, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio di Love is in the air dove la storia d’amore tra Serkan ed Eda ha sempre qualche problema.

Cerchiamo di capire che cosa scoprirà di particolare la bellissima paesaggista tanto da rimanere senza parole.

Iniziamo con il dire che da quando ha rivelato al suo eterno amore Serkan, che è il padre naturale della piccola Kiraz l’uomo sta facendo l’impossibile per farle capire che vuole fare sul serio con lei.

Eda sotto shock: non può accadere nuovamente

Sembra anche che il suo amatissimo lavoro alla ArtLife può essere accantonato, anche se momentaneamente, per stare con loro due.

Serkan in questo momento è assolutamente felice di quello che sta succedendo e non può desiderare null’altro.

Vuole comunicare a tutta la sua famiglia che ama ancora Eda e che è ricambiato, e chiede alla bella paesaggista se è d’accordo di dire a tutti che finalmente, dopo mille peripezie, sono ancora una coppia.

Anche lei, forse adesso è pronta per rivelare a tutti quello che sta succedendo tra di loro, ed è felice come non mai.

Ma proprio quanto tutto va per il meglio e vogliono comunicare a tutti questa bellissima notizia, Eda fa una scoperta che la lascia senza parole.

Non può assolutamente credere a quello che è venuta a sapere, ma cosa le farà rimettere tutto in discussione, anche il suo amore per il noto imprenditore turco delle ArtiLife?

Possiamo solamente attendere le prossime puntate in onda sempre dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5, ma siamo certi che sarà qualcosa di davvero particolare!