Ornella Muti: ecco svelato il segreto delle sue scarpe

Ornella Muti, ecco il segreto svelato delle sue scarpe: la curiosità riguardo alle calzature indossate dall’attrice al Festival di Sanremo.

Ornella è ritornata di nuovo al centro della scena, presentandosi meravigliosa per la prima volta sul palco dell’Ariston. L’attrice romana classe ’50 si è presentata al Festival di Sanremo insieme alla figlia Naike Rivelli, e nonostante le polemiche che ha suscitato la sua presenza ha incantato ancora una volta il pubblico.

Sex symbol degli anni ’70 e ’80, la Rivelli sfoggia ancora una bellezza sorprendente e al Festival si è presentata elegantissima; sapete il segreto dietro alle scarpe indossate? Eccolo svelato.

Ornella Muti, ecco il segreto svelato delle sue scarpe: cosa nascondo i tacchi

Per la serata da co-conduttrice al fianco di Amadeus, la Muti ha optato per due outfit veramente elegantissimi; tra cristalli e spacchi sensuali, l’attrice ha mischiato eleganza e sensualità, aggiungendo un tocco di stile finale.

Oltre agli immancabili occhiali da vista, ormai vero e proprio segno di riconoscimento per la Muti, l’attrice ha completato il suo outfit con un paio di décollété particolarissime, un modello storico con una silhouette ‘a punta’ che hanno dietro un segreto e una storia romantica.

Griffate Roger Vivier, queste scarpe col tacco presentato un design con un cuore rovesciato, proprio tipico di queste celebri scarpe chiamate I Love Vivier; l’attrice le ha indossato anche durante la conferenza stampa di presentazione del Festival.

Ad occuparsi del design del modello il direttore creativo Gherardo Felloni, che a quanto pare ha deciso di dedicare il suo disegno a tutte le donne del mondo, una sorta di dichiarazione d’amore al genere femminile.

Leggi anche –> Love is in the air anticipazioni: Eda e la scoperta shock

Inoltre, all’interno del modello è presente un piccolo ‘segreto: all’interno della suola è presente un cuore rosso, praticamente visibile solo a chi le indossa, ma che guardandolo si incastra perfettamente col design della punta.

Leggi anche –> Al Bano: commento epico all’imitazione di Checco Zalone

Le scarpe sono state indossate dall’attrice con un’eleganza e una grazia unica, come probabilmente solo lei sa fare. I tacchi sono stati abbinati a due abiti firmati dal designer campano Francesco Scognamiglio: uno tempestato di Swaroski, mentre l’altro total black con una vistosa spaccatura.