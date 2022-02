Al Bano: commento epico all’imitazione di Checco Zalone

Sanremo 2022: Checco Zalone, ospite della seconda serata, ha portato sul palco dell’Ariston l’imitazione di Al Bano. Come avrà reagito il cantante?

Sul palco dell’Ariston, Amadeus sta presentando per la 72° edizione della kermesse canora più famosa di Italia, Sanremo. Grandi ospiti sia in queste tre puntate: a partire dai vincitori dell’anno scorso, I Maneskin, che hanno riproposto Zitti e Buoni e la nuova Caroline; Cesare Cremonini, che per la prima volta in tanti anni di carriera ha calcato il famoso palco.

Oltre a loro, sono stati sul palco dell’Ariston grandi comici, come Fiorello e Checco Zalone. E proprio quest’ultimo ha imitato a Sanremo Al Bano. Infatti, il comico ha presentato in questa occasione il virologo, che veniva da Cellino San Marco. Il suo nome? Oronzo Carrisi.

E se questo non bastava a far capire che si trattava di un omaggio al grande Al Bano, Zalone è sceso dalle famose scale indossando un cappello bianco, occhiali e sciarpa bianca al collo.

Ma come ha reagito il cantante di Cellino San Marco? AdnKronos è riuscito a raggiungere Al Bano, che ha rivelato che Checco Zalone, tramite un messaggio, gli aveva accennato che gli avrebbe reso omaggio.

Al Bano: come ha reagito il cantante dopo aver visto Checco Zalone?

In quei giorni, il cantante era a Budapest, ma ha già commentato che non appena rientrerà in Italia sarà la prima cosa che vedrà “Oggi rientrerò in Italia e la prima cosa che farò sarà quella di rivedere queste serate del festival e soprattutto la gag di Checco: lui mi aveva scritto qualche giorno prima, annunciandomela e dicendo che mi avrebbe fatto un omaggio.

Grazie a Checco Zalone, in qualche modo è come se ci fossi stato anche io lì a Sanremo e sono lo stesso contento”.

Infatti, Al Bano ha anche ringraziato Zalone: infatti, grazie a questa imitazione è riuscito a stare anche lui sul palco dell’Ariston, accanto a due suoi grandi amici, Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

Il cantante di Cellino San Marco aveva già detto che se avesse saputo della loro presenza sul palco dell’Ariston avrebbe chiesto di partecipare anche lui al Festival di Sanremo.

A voi è piaciuto l’intervento del comico Checco Zalone, quando ha portato sul palco il virologo, imitando Al Bano?