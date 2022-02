Utensili in legno: il trucco che non immagini per conservarli

Vediamo insieme come possiamo mantenere in ottimo stato i nostri amati utensili in legno che utilizziamo tutti i giorni in cucina.

Ogni giorno ovviamente abbiamo il compito di preparare qualcosa da mangiare, e la stragrande maggioranza delle persone utilizza i mestoli in legno.

In pochi utilizzano quelli di plastica o di altri materiali, magari l’acciaio, ma come possiamo fare in modo che i nostri adorati utensili in legno non si rovinino?

Ecco che veniamo in vostro soccorso e vi sveliamo alcuni trucchetti per allungargli la loro vita.

Utensili in legno: curali così

Iniziamo con il dire che il legno essendo un materiale organico si può rovinare con il tempo, ovviamente noi prima parlavamo di utensili in generale, quindi anche taglieri, o ciotole.

Come prima cosa, vi ricordiamo che per questi oggetti è sicuramente sconsigliato lavarli in lavastoviglie, si raccomando la pulizia a mano.

Un’altro consiglio, al quale magari non avevamo pensato, è lavarli immediatamente dopo il loro utilizzo, in modo tale che eventuali batteri non si moltiplichino.

Cerchiamo poi di non farli rimanere troppo a contatto con l’acqua perchè si potrebbero gonfiare, essendo un materiale che ne assorbe molta.

