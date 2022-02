Acqua di riso: l’hai mai provata? Ecco i mille vantaggi

L’acqua di riso possiede diverse capacità benefiche, scopriamo insieme tutti i vantaggi di questo siero miracoloso.

L’alimentazione è un aspetto fondamentale, da modulare sulla base delle diverse esigenze del nostro corpo. Moltissimi cibi infatti si rivelano molto più efficaci di integratori e medicinali artificiali, di conseguenza conoscerne i benefici, potrebbe portarci a risolvere innumerevoli disagi legati all’organismo, senza l’eventuale assunzione di farmaci. Il riso, ad esempio, non solo ha la capacità di regolare il traffico intestinale, ma vanta una serie di vitamine e proprietà utili per la nostra salute fisica. Vediamo nel dettaglio i suoi benefici e la preparazione dell’acqua di riso.

Acqua di riso: benefici e preparazione

Preparazione: fate bollire dell’acqua in un tegame e fateci cuocere il riso per un massimo di 20 minuti. A questo punto, filtrate il contenuto e fatela raffreddare. Potrete consumarla in qualsiasi momento.

L’acqua di riso – oltre a regolare l’azione dell’intestino – contiene anche una buona percentuale di vitamina B7, fondamentale per contrastare l’invecchiamento cellulare e quindi importante per mantenere un aspetto fresco e rimpolpato della pelle. Migliorando le procedure digestive, si rivela un ottimo regolatore dell’appetito, diventando fondamentale per chiunque stia seguendo una dieta. Il riso, così come l’acqua, possiede poche calorie e una capacità maggiore rispetto alla pasta di farci sentire soddisfatti con una porzione particolarmente ristretta. Infine, come se non bastasse, gli acidi contenuti al suo interno proteggono la pelle dall’azione negativa dei raggi UV, prevenendo ustioni ed infiammazioni cutanee. Tutto questo, in un solo semplice alimento, economico e facilmente reperibile. Perché quindi fare affidamento a farmaci e medicinali, quando abbiamo a disposizione un alimento naturale direttamente nelle nostre case?