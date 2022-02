Una Vita anticipazioni, Lolita ha pochissimi giorni di vita: la situazione della donna è praticamente disperata.

Una tragedia sembra di nuovo aleggiare su Acaçias. Come sappiamo, dopo aver visto il tradimento di Antonito, Lolita è stata portata in ospedale; la donna però non ha avuto solamente un mancamento, perché il quadro clinico sembra essere veramente disperato.

Il pentimento di Antonito e l’amore dimostrato alla moglie sembra non bastino per farla guarire: a quanto pare, le mancano pochi giorni vita. Ecco le anticipazioni per la soap delle prossime puntate, situazione disperata.

Una Vita anticipazioni: Lolita ha pochissimi giorni di vita

A Lolita potrebbe non bastare nemmeno un miracolo. La donna è ricoverata in ospedale e tutti sono preoccupati per lei, dai signori ai domestici; Ramon e Carmen sono distrutti dal dolore, così come Antonito.

Il giovane deputato è pieno di sensi di colpa e darebbe tutto affinché la moglie possa guarire, ma i medici non danno purtroppo buone notizie: Ramon comunica il responso alla famiglia e, a quanto dicono i medici, a Lolita (malata da tempo) mancano pochissimi giorni di vita.

La famiglia decide di non dire nulla alla donna, per cercare di non rovinarle i suoi ultimi giorni, mentre lei sentendosi meglio crede di essere sulla via della guarigione; tutta Acaçias pare essere sul punto di piangere la cara Lolita, uno dei personaggi storici della soap. Suo marito non ha nemmeno il coraggio di rivelarle la verità, e ormai pare aver toccato il fondo della disperazione.

Solo poco prima infatti, Antonito ha sfogato tutta la sua rabbia sui due Quesada, avendo anche un alterco con Aurelio; dopo aver parlato con Fabiana, scopre che quello dei fratelli è stato tutto un piano per incastrarlo.

Pare che, a tutti gli effetti, dietro alle pressioni fatte su Antonito per votare la legge sulle miniere ci sia stato sin da subito Aurelio, che ha anche per la prima volta fatto la conoscenza di Genoveva, nuovamente al centro dell’equilibrio sociale del quartiere; tra i due si prospetta un’alleanza che non sembra promettere nulla di buono per i loro nemici.