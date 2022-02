Elisabetta Canalis è uno spettacolo per gli occhi, veramente da non credere: la showgirl e conduttrice meraviglia della natura.

Elisabetta Canalis è sempre al top. Foto dopo foto, la showgirl e conduttrice sarda naturalizzata statunitense alza la temperatura, mostrandosi meravigliosa come ai tempi in cui, appena ventenne, fece il suo esordio in tv come velina di Striscia la Notizia.

Bellezza mediterranea mozzafiato, unita ad un corpo scolpito: così da anni la Canalis incanta il suo pubblico. Su Instagram, la conduttrice ha deciso ulteriormente di infiammare il web, con una foto veramente da urlo; spettacolo per gli occhi, guardare per credere.

Elisabetta Canalis, uno spettacolo per gli occhi: da non credere alla bellezza della conduttrice.

Da anni, in diverse interviste, la Canalis ha rivelato i suoi segreti di bellezza: a 43 anni sfoggia un corpo da far invidia alle ventenni, grazie ad una dieta equilibrata e a tantissimo allenamento.

La chirurgia sembra essere lontana dal corpo della conduttrice, che ieri come oggi si mostra meravigliosa totalmente al naturale; per questo, quando fa sfoggio delle sue curve mozzafiato, lascia ancora di più a bocca aperta tutti quanti.

Su Instagram, la Canalis ha recentemente pubblicato un nuovo scatto, che la vede coinvolta come modella di Intimissimi; come facilmente intuibile, per sponsorizzare un prodotto del brand di moda Eli si è mostrata in intimo, offrendo un vero e proprio spettacolo agli occhi dei follower.

Appoggiata ad una finestra, la Canalis indossa un modello di lingerie nera di pizzo targata Intimissimi; il perizoma enfatizza le gambe da sogno della conduttrice, mentre il reggiseno a balconcino evidenzia il suo florido décollété, sempre esuberante.

Coi capelli mori sciolti, la Canalis si mostra quasi come una dea in vista di San Valentino; e in molti farebbero carte false per ricevere un regalo da lei. Tantissimi i mi piace al post, così come i commenti: apprezzamenti dalla pagina ufficiale di Intimissimi, così come da Noemi e da molti altri.

“Sua maestà” scrive un fan, tanto a sottolineare come nonostante le nuove generazioni, la regina di bellezza sia sempre lei.