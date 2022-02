Emma Marrone fa la linguaccia, ma l’occhio nella foto cade proprio lì: la cantante protagonista di Sanremo 2022 sempre bellissima.

La cantante pugliese non ha di certo sfigurato sul palco dell’Ariston, dove ha partecipato col brano Ogni volta è così; non è riuscita ad arrivare sul podio in questo Sanremo 2022, ma come al solito Emma ha incantato i suoi fan.

Il pubblico ama sin dal suo trionfo ad Amici la sua energia e la sua personalità, nonché il suo fascino; in una nuova foto pubblicata sul suo profilo Instagram, la cantante ringrazia tutti facendo la linguaccia, ma l’occhio di tutti cade proprio lì.

Emma Marrone fa la linguaccia e l’occhio cade lì: che sensualità per la cantante!

Dopo il recente coinvolgimento ad X-Factor come giudice, la Marrone è tornata fare quello che più le piace in assoluto: cantare. Sul palco dell’Ariston ha portato grandissima energia, cantando anche in coppia con Francesca Michelin (anche direttore d’orchestra per l’esibizione della Marrone); nonostante non sia arrivata la vittoria, Emma può ritenersi più che soddisfatta per il suo Sanremo.

Per ringraziare tutti i suoi fan del sostegno, la cantante ha ora pubblicato una nuova foto che la ritrae non soltanto elegantissima, ma anche molto sensuale; dotata di un fascino unico, la bellezza della cantante non è mai passata inosservata al suo pubblico.

Con la sua solita sfrontatezza, la Marrone si è fatta ritrarre facendo il simbolo della vittoria con le dita, abbinata alla linguaccia; l’occhio dei follower cade però subito sulla vistosa scollatura del toppino, che emerge dalla camicetta bianca completamente sbottonata.

“Give me a sign. Ieri sera è stato super!!! Grazie a tutti” scrive, con tanto di emoticon, la cantante nella didascalia; nel commento tagga anche il profilo di Gucci, marchio di cui la Marrone ha griffato il suo outfit.

Tantissimi i mi piace al post, coi fan che non soltanto hanno voluto dimostrare ancora una volta il loro sostegno alla cantante, ma anche sottolineare la sua sensualità; “Di una femminilità pazzesca” si legge nei commenti, un’affermazione che rispecchia il parere di molti.