Sai perché gli uomini più giovani tendono a preferire le donne mature? ecco i motivi spiegati da alcuni psicologici. Vediamo cosa dicono gli esperti e quali sono le cause di questa scelta.

Per molte persone la “normalità” in una relazione è avere più o meno la stessa età, ma non per tutti è così, infatti capita spesso di vedere coppie che si portano diversi anni di differenza.

Ovviamente ribadiamo che non esiste un concetto di giusto o sbagliato, ognuno di noi deve essere libero di amare chi vuole a prescindere dall’età.

Spesso sentiamo dire che la maggior parte dei ragazzi preferisce di gran lunga intraprendere una relazione con una donna più grande, definita “matura“.

Le spiegazioni dietro questo tabù sono molte, c’è chi pensa sia legato alla sfera sessuale e chi invece non avendo avuto una figura di riferimento come una madre la cerca nella relazione.

Ma in pochi sanno che dietro all’uomo giovane che ricerca la donna più matura si nascondono dei motivi ben precisi che la psicologia ha tentato di spiegare.

Siete curiosi di capire di cosa si tratta? andiamo a scoprire nel dettaglio le motivazioni e cosa dicono gli esperti..

Ecco perché gli uomini giovani preferiscono le donne più grandi

Come dicevamo sono diversi i motivi per cui gli uomini più giovani preferiscono frequentare una donna matura.

Stando a quanto dicono gli esperti, è emerso che gli uomini con un età compresa tra 18 e 40 anni si sono innamorati almeno una volta nella vita di una donna più grande.

Dietro a questo si nascondono dei motivi ben precisi, uno di questi è che gli uomini più giovani sono attratti dalle donne più mature per via delle loro finanze, che spesso in una donna cinquantenne sono solide.

Ma non solo, come dicevamo prima può anche essere un fattore sessuale, infatti è risaputo che le donne di una certa età hanno un tipo di maturità fisica diversa dalle più giovani.

Quindi perché i ragazzi giovani sono attratti dalle donne più grandi? sicuramente preferiscono avere un tipo di relazione con una persona più sicura di sé sia mentalmente che fisicamente.

Infatti, le signore di una certa età non avranno di certo bisogno di rassicurazioni o protezione in futuro al contrario di una ragazzina che si sta affacciando alla vita reale per la prima volta.

Cosa ne pensate?