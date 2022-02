L’amica Geniale 3: Lila peggiora tantissimo e Elena fa il grande passo

Le anticipazioni de’ L’amica geniale 3 non preannunciano niente di buono: Lila peggiora ed Elena compie un gesto inaspettato.

Nonostante i percorsi di vita differenti, Elena e Lila non riescono a separarsi dopo decenni di amicizia. Prende così vita la terza stagione di L’amica geniale, basata sul romanzo di Elsa Morante. Tornano sul set Margherita Mazzucco e Gaia Girace, le quali saranno protagoniste per l’ultima volta della serie che ha conquistato il pubblico italiano, dalle prossime stagioni infatti le attrici verranno sostituite per la giovane età. Gli ultimi romanzi della scrittrice si concentrano sull’età matura, irraggiungibile per le piccole Margherita e Gaia. In ogni caso, avremo occasione di godere della loro interpretazione per un’altra stagione intera. Vediamo insieme cos’è successo nelle prime due puntate della serie, andate in onda domenica 6 febbraio.

L’amica geniale 3 – La trama delle prime due puntate

Dalle prime puntate possiamo assistere ai diversi percorsi di Elena e Lila: la prima ormai scrittrice affermata ha scritto un romanzo e sta per sposarsi con Pietro; Lila è una delle più grandi attiviste dei movimenti studenteschi e lavora in una fabbrica di salumi. Mentre Lenù prepara il matrimonio, la migliore amica si ammala a causa delle terribili condizioni igieniche della fabbrica. Lila chiama così la sorella di una vita, chiedendole con il cuore a pezzi di occuparsi del figlio Gennaro nel caso le fosse successo qualcosa. Elena, dal canto suo, decide di scrivere un articolo sull’Unità riguardo le terribili condizioni dei lavoratori in fabbrica.

Nel frattempo, Elena si ritroverà ad affrontare una terribile confusione sentimentale: durante la presentazione del romanzo, viene attaccata da un giornalista ed è proprio Nino Sarratore a difenderla. La giovane scrittrice si rende conto di provare ancora qualcosa per lui e comincia a fremere per il matrimonio con Pietro. Lila invece ha lasciato definitivamente il marito e vive da sola con il piccolo Gennaro. Cosa succederà nelle prossime puntate? Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 13 febbraio, in prima serata su Rai1.