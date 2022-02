Vuoi leggere la mano? Ecco cosa devi sapere assolutamente

Ti piacerebbe saper leggere la mano? ecco tutte le regole che devi sapere per diventare una bravissima chiromante. Vediamo nel dettaglio come funziona e come fare.

Moltissime persone si stanno appassionando alla chiromanzia. Sapete di cosa si tratta? è un arte che permette di scoprire il futuro e anche l’essenza di una persona tramite la lettura della mano.

Non tutti sanno che entrambe le mani rappresentano aspetti diversi della nostra esistenza ed ognuna ha le sue particolarità ed è caratterizzata da segni molto importanti per capire cosa ci accadrà.

Possiamo partire dalla grandezza che differenzia una mano grande da una mano piccola, già in questo sottile aspetto si nascondono della caratteristiche piuttosto interessanti sulla personalità di ognuno di noi.

Allo stesso modo ogni dito e ogni linea della mano ci rivelerà qualcosa su di noi di cui non eravamo ancora a conoscenza. Siete curiosi di scoprire come si legge la mano? andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa interessantissima arte.

Leggi anche->Amici 21: Celentano contro Todaro è scontro di fuoco, ecco cosa è successo

Chiromanzia: ecco come leggere la mano

Come dicevamo leggere la mano permette di predire non solo il futuro di una persona, ma anche il suo essere. Prima di partire con il lato pratico dobbiamo precisare che alcune teorie basilari indicano che la mano destra è quella più consigliata per la chiromanzia.

Questo perché grazie alla mano destra possiamo capire il presente e il futuro di una persona, mentre la lettura della mano sinistra mostra solo le caratteristiche di un individuo che rimangono le stesse sin dalla nascita.

Ma andiamo a scoprire quali sono le regole basilari per poter leggere la mano:

Individua linea della vita: questa è la più importante, normalmente inizia dal bordo della mano ed ha la stessa distanza tra il pollice e l’indice. Se la linea è arrotondata, lunga, ben disegnata e senza interruzioni vuol dire che la persona avrà una vita molto felice. Individua la linea del cuore: normalmente si trova in alto a sinistra, anche in questo caso se è presente una linea retta e continua indica sensibilità, generosità e fortuna se invece è particolarmente profonda, indica sentimenti intensi e duraturi. Individua la linea dell’amore: questa se è retta e non ha interruzioni è possibile che si viva un’amore felice e duraturo.

Leggi anche->Test: quale verdura preferisci? Ecco chi sei veramente

Cosa stai aspettando? prova anche tu a mettere in pratica questi trucchi magici.