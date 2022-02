Test, quale verdura preferisci? Ecco chi sei veramente: il nuovo test a tema vegetale ti fa riflettere sulla tua personalità.

Le verdure, si sa, non dovrebbero mai mancare nella nostra dieta: ricche di fibre e vitamine, sono utilissime per la nostra salute e, per questo, si insiste tanto nel farle mangiare anche ai bambini.

Ti sei mai chiesto però quale verdura preferisci? Guarda l’immagine proposta e scegli quella che più ti attira, seguendo criteri a te più propri; la tua scelta potrebbe rivelare un aspetto nascosto della tua personalità.

Test: quale verdura preferisci? Ecco chi sei veramente

L’immagine proposta da questo test vede al centro tre verdure consumatissime sulle nostre tavole: gli asparagi, l’insalata e i piselli. Quale tra queste tre ti piace di più, o semplicemente ti suscita più ‘simpatia’? La scelta potrebbe svelarti diverse suggestioni su chi sei veramente, continua a leggere per saperne di più.

Asparagi

Tra le verdure proposte, la tua scelta è ricaduta sugli asparagi? Con molta probabilità, sei un tipo molto elegante, esigente, preciso in tutto ciò in cui vieni coinvolto. Non ti accontenti della banalità, che non fa proprio per te, sei più un tipo da ricette particolari e caratteristiche. Cerca di non essere troppo rigido e di aprirti di più.

Insalata

Se invece la tua scelta è ricaduta sull’insalata, sei una persona che ama le cose molto semplici, le piccole cose che la vita ti propone; sei sempre in grado di cogliere la bellezza delle cose, anche se non sono esagerate o appariscenti. Ami stare con le persone a te più care e riempirle di affetto ed attenzioni; sei un tipo generoso che si dona moltissimo agli altri.

Piselli

Infine, se la tua scelta è ricaduta sui piselli, dovresti essere una persona tendenzialmente chiusa, come i piselli nel loro guscio; il tuo istinto è quello di proteggerti dal mondo esterno, che molto spesso ti intimorisce parecchio. Metterti in gioco e aprirti di più ti potrebbe portare tanti benefici, lasciati sorprendere!