Uomini e Donne, Armando conto Massimiliano: ecco cosa succede al dating show , ancora una volta polemiche tra i cavalieri.

Massimiliano, sin dal suo arrivo, è stato subito protagonista del dating show di Maria De Filippi; Gemma lo ha tirato al centro studio e così è iniziata una frequentazione tra i due, morta comunque sul nascere.

L’uomo ha frequentato subito dopo Nadia; la relazione lo ha portato di nuovo al centro delle polemiche, con un duro attacco da parte di Armando; il cavaliere partenopeo non le manda a dire a nessuno ed è di nuovo intervenuto su un altro cavaliere.

Uomini e Donne, Armando conto Massimiliano: la lite tra i due

Nadia e Massimiliano avevano iniziato a frequentarsi, ma la donna è sempre sembrata molto cauta e l’uomo ha riportato alla redazione una certa freddezza della dama, tanto da aver anche detto di volersi guardare intorno.

In realtà, in studio, Massimiliano ha ribadito la volontà di frequentare Nadia, ma è stato duramente attaccato; Armando Incarnato non ha voluto far passare l’atteggiamento di Massimiliano, secondo lui “molto teatrale” anche in relazione a quanto visto con Gemma.

Il cavaliere, sentendosi attaccato, è andato subito sulla difensiva, mostrandosi comunque piuttosto imbarazzato e impacciato; dopo aver risposto per le rime ad Armando, si è infatti scusato dicendo di trovarsi molto a disagio in situazioni del genere ed essere pronto anche ad andarsene.

Nel frattempo Nadia, pur senza rancori, decide di chiudere la frequentazione, prendendosi l’attacco di Elena, che in precedenza aveva invece attaccato Massimiliano; tra le donne non scorre buon sangue già da tempo e la dama partenopea, che prima aveva spalleggiato Armando, non ci ha pensato due volte ad attaccare Nadia.

Anche secondo Gianni Sperti la situazione che si è creata in studio è stata solamente un pretesto per Nadia per lasciare il cavaliere, che secondo lui non le è mai interessato veramente; Massimiliano intanto sembra aver deciso, almeno per il momento, di rimanere, venendo difeso per la scelta anche da Tina (che si è scagliata pesantemente contro Elena). Il cavaliere troverà l’amore al dating show, o lascerà?