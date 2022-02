Love is in the air anticipazioni: Kemal soccorre la piccola Kiraz

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nella nuova puntata per quanto riguarda l’amatissima soap opera turca.

Anche oggi, 10 febbraio, abbiamo modo di vedere Love is in the air, dove la piccola Kiraz è al centro dell’attenzione.

Ma cerchiamo di capire che cosa sta succedendo e per quale motivo la figlia di Eda e Serkan si trova in questa particolare situazione.

Iniziamo con il dire che Kemal non è andato al primo giorno di scuola della piccola Kiraz perchè Serkan, ovvero il figlio biologico non ha voluto.

Love is in the air: Kemal soccorre Kiraz

Ma la piccola Kiraz ha capito, dopo un primo momento di arrabbiatura che è stata la volontà del padre a fare questo e vuole assolutamente che lui affronti la presenza del nonno ritrovato.

LEGGI ANCHE —> Test: trova l’intruso tra le tartarughe in 5 secondi, è impossibile

Decide quindi, insieme al suo amico Can di pensare ad un piano perfetto per fare in modo che questo accada.

I due bambini si sono chiusi nel bagno della scuola e dicono che non usciranno fino a quando Kemal non sarà li.

Ovviamente, Eda è assolutamente impaurita e non sentendo minimamente le parole di Serkan chiama Kemal e gli spiega cosa sta accadendo.

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne: Armando conto Massimiliano, ecco cosa succede

L’uomo corre subito alla scuola e collaborando obbligatoriamente con Serkan cercano il modo di far uscire i piccoli dal bagno.

I due sono fianco a fianco, e Kiraz è contenta di quanto è riuscita a fare e per questo motivo, come aveva promesso decide di accettare la richiesta che gli facevano, ovvero uscire dal bagno dove si era chiusa con l’amico Can.

Eda capisce che Kemal ha veramente a cuore la piccola Kiraz e vuole assolutamente trovare il modo per ricompensarlo di quanto a fatto.

E’ veramente affezionato alla piccola nipotina che ha ritrovato da pochissimo ma sembra veramente felice.

Staremo a vedere come prenderà la decisione Serkan, e se magari dopo questo episodio tra i due inizierà ad andare meglio il loro rapporto.

Non possiamo fare altro che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.