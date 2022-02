Test: trova l’intruso tra le tartarughe in 5 secondi, è impossibile

Test: lasciati conquistare da una nuova sfida visiva. Pensi di avere una vista acuta? Mettiti alla prova e scova l’intruso tra le tartarughe.

Pensi di avere una vista acutissima e nella vita non ti sfugge nulla, nemmeno un dettaglio? Sei capitato nel posto giusto per testare le tue abilità, in primis l’ottima vista che ritieni di avere. Mettiti alla prova per confermarlo. Queste sfide, a differenza dei test della personalità o di quelli psicologici sono molto più complessi perchè tentano di fuorviarvi.

Le immagini che mostrano sono realizzate con questo scopo, quindi, concentrati e fai di tutto per uscirne vincitore. Prima di iniziare sappi che più ti allenerai con questo tipo di test più la tue capacità visive e mentali si rinforzeranno. Cerca di rilassarti e prendere questo tempo come un modo per ricaricare le tue energie, ma soprattutto divertiti!

Test: trova l’intruso tra le tartarughe

Osserva attentamente l’immagine che mostra delle tenere tartarughe, di terra, di varie dimensioni. Hai bisnonno di tutta la concentrazione possibile per tentare di trovare l’intruso che si è mimetizzato perfettamente tra questi animaletti. Sono tutte vicine ed attaccate l’una all’altra, quindi, ti sarà molto difficile individuarlo. Il classico colore verde delle tartarughe ti confonderà la vista e le idee.

Il tempo messo a tua disposizione è irrisorio. Avrai, solo, 5 secondi! Rimani concentrato e stai attento. Sfodera tutte le tue abilità. Per evitare di distrarti e controllare il tempo utilizza un cronometro. Appena ti sentirai pronto avvialo ed inizia il test. Sicuramente di per sé è già molto divertente, ma puoi aggiungere un pizzico di pepe e maggior adrenalina provando a giocare in compagnia dei tuoi amici più cari o dei tuoi familiari.

Com’è andata? Se non hai trovato l’intruso, non preoccuparti. La sfida era complessa ed il tempo non veniva in tuo aiuto. Continua ad allenare la vista, l’elasticità mentale. Vedrai che otterrai degli ottimi risultati continuando a svolgere prove come questa. Per tutti quelli che sono riusciti a vincere, complimenti!

Ecco svelata la soluzione: