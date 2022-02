Gregoraci: La maglietta di Nathan ha un costo da capogiro!

Vediamo insieme durante l’intervista che Elisabetta, insieme a Nathan, ha rilasciato nel programma Verissimo, un dettaglio particolare.

Lei è una donna del mondo dello spettacolo davvero bellissima, stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci.

Ma prima di tutto è una mamma orgogliosa del figlio, il piccolo Nathan, che ovviamente sta crescendo e diventando un adolescente.

Negli ultimi giorni, abbiamo avuto modo di vederla con una esclusiva intervista in televisione, nel programma pomeridiano Verissimo.

Elisabetta Gregoraci e Nathan: bellissimi e alla moda!

E’ una delle pochissime interviste che viene fatta insieme al figlio, ed Elisabetta dichiara che lui è il suo unico amore.

Nathan, che ha 12 anni, dichiara che come mamma è un po’ severa e che controlla sempre il suo cellulare, anche se lui cambia molto spesso la sua password!

Elisabetta ha anche aggiunto, che poco prima di entrare per l’intervista si è arrabbiata con lui perchè ha fatto delle stories su Instagram, ma che le ha nascoste e per questo motivo non poteva controllare!

Insieme, anche quando si mostrano su i vari social sono davvero molto affiatati, ma oltre a questo bellissimo rapporto che c’è tra i due, a tanti è andato l’occhio sulla maglietta di Nathan.

Ma iniziamo dal bellissimo abito che ha scelto Elisabetta di un colore molto di tendenza in questo momento, ovvero il blu.

L’abito aveva una gonna a portafoglio con dei tagli laterali sul busto e scollo all’americana del marchio Genny.

Poi gli immancabili bracciali ai quali non rinuncia mai, e dei bellissimi orecchini a forma di fiore.

Adesso passiamo all’abbigliamento scelto da Nathan, che si è presentato con un look giustamente molto casual.

Composto da jeans strappati, sneakers, ed una maglietta con un orsetto particolare, che però non è così semplice e banale come si pensa.

Il marchio è Palm Angels e sul loro sito internet ufficiale si trova in vendita a ben 250 euro, una scelta particolare ma molto alla moda anche lui.

Insomma mamma e figlio sono molto attenti al look che scelgono e non sbagliamo mai, perchè tutti e due erano perfetti, non trovate?