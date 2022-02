Il paradiso delle signore: Armando è sconvolto da Rocco

Vediamo insieme che cosa succede per quanto riguarda la nuova puntata dell’amata soap opera che si svolge nel noto grande magazzino.

Anche oggi, 10 febbraio abbiamo modo di assistere ad un nuovo appuntamento con Il paradiso delle signore.

Dove le storie di varie famiglie si intrecciano intorno al grande magazzino di moda che si trova a Milano.

Iniziamo con il dire che questa volta Gemma ha esagerato inviando la lettera minatoria a Gloria, e la mamma Veronica, quando ha capito tutto si è arrabbiata moltissimo con lei.

Armando è assolutamente sconvolto da Rocco

Perchè quanto fatto dalla ragazza ha creato l’occasione per far riavvicinare Ezio alla sua ex compagna.

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne: Armando conto Massimiliano, ecco cosa succede

Veronica quindi cerca di trovare il modo per rimediare a quanto accaduto, impedendole di confessare l’accaduto e pensando ad un piano.

Per quanto riguarda Umberto, invece è molto in apprensione per Adelaide perchè non ci sono sue notizie e non si trova da nessuna parte.

Per quanto riguarda la relazione tra Rocco e Maria sembra che il matrimonio non si possa fare perchè Armando scopre alcune informazioni particolari sul ragazzo.

LEGGI ANCHE —> Test: trova l’intruso tra le tartarughe in 5 secondi, è impossibile

Ovviamente, una volta che scopre queste notizie va immediatamente dalla sua compagna Agnese a rivelare tutto.

Cosa avrà mai combinato il ragazzo a Roma che potrebbe mettere a rischio il loro matrimonio?

Dante, intanto, potrebbe diventare il nuovo direttore del Paradiso e si era capito appena aveva messo piede al Paradiso che aveva un piano contro Umberto e Vittorio.

Lui vuole assolutamente la direzione del noto magazzino milanese, cercando degli alleati e ne troverà uno molto importante, ovvero l’appena arrivato Ferdinando di Torrebruna.

L’uomo accetta di diventare suo socio, ma Fiorenza impone un dettaglio, ovvero che la Brancia non avrà mai a che fare con i loro affari.

La bella e giovane Ludovica è molto interessante per Ferdinando e vuole trovare il modo per conoscerla meglio.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire che cosa succederà sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.