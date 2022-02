Anna Valle: avete mai visto il bellissimo marito? Eccolo

La bellissima Anna Valle, da semplice Miss Italia, è riuscita progressivamente ad affermarsi nel panorama televisivo. Ecco chi è il marito.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo iniziò quasi per caso, nel 1995 vinse il titolo di Miss Italia, premiata per la sua bellezza, eleganza e raffinatezza. Tuttavia, quel titolo ambito e desiderato da molte ragazze, per lei rappresenta solo un trampolino di lancio: il suo vero sogno è quello di diventare una talentuosa ed affermata attrice. Quattro anni dopo, nel 1999, arriva il primo ruolo televisivo in Commesse, fiction a cui prende parte anche la nota attrice romana Sabrina Ferilli. A quel punto, inizia la scalata per la conquista del panorama televisivo italiano, Anna Valle viene sempre più apprezzata e comincia ad essere scelta da numerosi registi e produttori. Ad oggi, è una delle attrici più amate dai telespettatori italiani, ma cosa si sa della sua vita privata? L’ex Miss Italia è sostenuta in tutte le sue scelte dal marito, con il quale è legata sentimentalmente dal 2008.

Anna Valle: informazioni inedite sul marito

Il loro legame partì come una semplice amicizia, i due si conobbero durante uno spettacolo teatrale in cui recitava la bellissima attrice. Nel 2007, Lendaro e Anna Valle si rincontrarono sul set di Miss Take ed è proprio in quell’occasione che tra i due nacque un amore profondo ed invincibile. Il corteggiamento fu lungo e serrato, ma Ulisse era ben determinato a conquistare la sua Anna. Ci riuscì a pieni voti: nel 2008 i due si sposarono e diedero poi alla luce due bellissimi figli, Ginevra e Leonardo.

Ciò che li accumuna è proprio l’amore per il cinema e per il teatro: nonostante Lendaro eserciti la professione di avvocato, in realtà si è anche cimentato nella regia e nella produzione di film e serie inedite. Classe 1973, originario di Vicenza, è amministratore delegato della Louis Lender Production e nel 2017 ha diretto e prodotto un film che vede la moglie come protagonista: stiamo parlando di “L’età imperfetta”, lungometraggio che racconta la storia di un’insegnate di danza classica. Anna Valle ha sempre speso parole amorevoli per il compagno di una vita, tanto da descriverlo come un uomo presente, sia con lei che con i figli.