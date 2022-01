Lea – Un nuovo giorno, anticipazioni shock per la fiction con Anna Valle: cosa succederà in questa nuova serie della Rai.

Rai 1 è prontissimo per abbracciare una nuova fiction con protagonista Anna Valle, che di recente è stata protagonista sponda Mediaset con Luce dei tuoi occhi; l’attrice reciterà in Lea – Un nuovo giorno, che già promette moltissime emozioni.

In onda a partire dall’8 febbraio, la fiction vedrà come protagonista Lea Castelli, un’infermiera che lavora nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara; la stessa Valle, in una recente intervista, ha anticipato alcune situazioni delle trame.

Lea – Un nuovo giorno, anticipazioni shock per la fiction con Anna Valle: parla l’attrice

Parlando col settimanale Nuovo Tv, Anna Valle ha spiegato a tutto tondo la complessità del suo personaggio, una donna con un vissuto difficile e un lavoro complicato, pronto però a vivere nuove emozioni.

“Il mio personaggio ha un divorzio alle spalle con un medico chirurgo e incontra un nuovo amore, un musicista rock, padre single di una bimba, Martina, ricoverata nel suo reparto. La sua caratteristica è la grande empatia, nonostante la sua vita sia stata stravolta da un grande dolore“ spiega l’attrice, dando un quadro di Lea.

Secondo la Valle, Lea è una donna davvero unica, capace di dare molto nonostante le sofferenze passate nella sua vita. “Perde un figlio, frutto del suo grande amore con l’ex marito, quando è all’ottavo mese di gravidanza. I due, chiusi ognuno nel suo dolore, si allontanano proprio per questo” sottolinea l’attrice, spiegando anche come la serie affronterà veramente tematiche care all’universo femminile.

Leggi anche –> Soleil Sorge invia una lettera segreta ad Alex, ecco cosa c’era scritto

“Nella serie si parla di amicizia al femminile, è fondamentale! Io ho 5 amiche per me importantissime sparse per tutta Italia” conclude la Valle, aumentando l’entusiasmo in vista dell’esordio di questa nuova fiction.

Leggi anche –> Doc 2 anticipazioni: si mette molto male, scoprono tutta la verità

A questo punto, non ci resta che attendere l’8 febbraio per fare la conoscenza sul piccolo schermo di questa nuova ‘eroina’ di Rai 1, pronta ad appassionare con le sue vicende di vita.