Sabrina Ferilli da giovane: meglio oggi o prima? Decidete voi

Vi ricordate Sabrina Ferilli agli esordi? Ecco le immagini sconvolgenti della nota attrice romana, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022.

Nata il 28 giugno del 1964, Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate ed apprezzate del panorama cinematografico e televisivo italiano. Si è conquistata il successo passo dopo passo: cresciuta in un semplice paesino nella provincia di Roma – Fiano Romano – ha poi conquistato la capitale con il suo talento, la sua sensualità e soprattutto il suo fascino. L’esordio sul grande schermo risale al 1986, con il film Portami la luna di Carlo Cotti, dopodiché l’ormai nota attrice romana ha partecipato ad una serie di film, collaborando con grandi personaggi del mondo dello spettacolo: da Pippo Baudo a Sorrentino, ma anche Tognazzi e Genovese.

E’ il classico esempio di self-made woman: una donna che ha costruito la sua carriera con le sue sole forze, senza il contributo di nessuno. La bellissima Sabrina Ferilli infatti non aveva conoscenze nel mondo della recitazione: suo padre era dirigente del Partito Comunista, mentre la madre era una casalinga originaria di San Felice a Cancello. Gli stessi studi della co-conduttrice del Festival di Sanremo non hanno nulla a che vedere con la sua attuale professione: la Ferilli è laureata in Giurisprudenza e precedentemente si è diplomata al Liceo Classico. Ad oggi, la sua vita attuale è completamente diversa da quella che forse immaginava molto tempo fa: Sabrina Ferilli è diventata un volto simbolo del mondo dello spettacolo italiano. Ma ve la ricordate agli esordi? Eccola giovanissima ed irriconoscibile.

LEGGI ANCHE —> Sabrina Ferilli: sai quanto valgono i suoi gioielli? Una fortuna!

Sabrina Ferilli: eccola giovanissima agli esordi

Il volto risulta forse più infantile, ma infondo niente è cambiato: Sabrina Ferilli è bellissima ora, come all’ora. Capelli scuri, sensualità mediterranea, sorriso solare e genuino. La nota attrice romana originaria di Fiano non ha perso negli anni il suo carattere solare e spontaneo. Del resto, come lei stessa ha sottolineato durante il Festival di Sanremo, lei stessa ha scelto la strada della leggerezza: “Non è che non sappia quante cose ci sono da cambiare, da aggiustare, ma io sto nella mia linea, ho scelto la strada della leggerezza” – per poi concludere – “La leggerezza non è superficialità”. In un mondo di attimi bui, Sabrina Ferilli sceglie di affrontare quegli stessi attimi con forza ed allegria, utilizzando il sorriso come arma contro le avversità.

LEGGI ANCHE —> Sabrina Ferilli: la sua casa è un incanto, guarda.

Ed è così che Sabrina Ferilli ha conquistato il pubblico italiano nel corso degli anni: con la sua maturità, la sua forza, il suo talento e – soprattutto – la sua capacità di infondere il buon umore nelle persone che la seguono. Fin dagli esordi, c’è qualcosa che non è mai cambiato ed è proprio quel luminoso sorriso che la nostra Sabrina ha sfoggiato nel corso di un’intera carriera, senza mai rinunciarvi.