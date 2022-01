Sabrina Ferilli: la sua casa è un incanto, guarda.

Sabrina Ferilli, la sua casa è un incanto: dove abita l’attrice e conduttrice romana, che salirà prossimamente sul palco dell’Ariston.

Dopo la grande carriera avuta come attrice, tra cinema e anche varie fiction per la tv, la Ferilli è ormai un volto del mondo dello spettacolo a tutto tondo, essendosi sperimentata anche come conduttrice.

Da anni, ad esempio, la vediamo tra i giudici di Tu Si Que Vales, dove crea sempre simpatici siparietti con Maria De Filippi; tra qualche settimana poi, la vedremo tra le primedonne del Festival di Sanremo, ad affiancare Amadeus in un una serata. Ma sapete dove abita la Ferilli? Guarda la sua casa da sogno.

Stabilizzatasi ormai da tempo anche per quanto riguarda l’amore (dal 2011 è sposata con Flavio Cattaneo, dal 2011 e che ricopre il ruolo di Vice-Presidente di Nuovo Trasporto Viaggiatori – Italo) Sabrina ha costruito il suo nido nella sua città del cuore, Roma, dove potersi riposare dopo intense giornate davanti alle telecamere.

L’attrice abita in uno dei quartieri più in voga della capitale, Parioli (dove abitano tanti altri “vip” e persone facoltose) situato nel Nord-Est della città; l’appartamento da sogno, per l’esattezza un attico, offre l’opportunità di una vista spettacolare sull’intera Capitale, rivelandosi a tutti gli effetti un vero e proprio incanto.

L’ampio terrazzo permette a Sabrina non soltanto di guardare dall’alto la sua Roma, ma anche di curare e coltivare varie piante, una delle sue passioni; i colori dei fiori, specie in primavera, abbelliscono lo spazio.

Passando agli interni invece, come ci mostra l’attrice in varie foto pubblicate sui suoi profili social, l’appartamento è dotato di un‘ampia cucina, parecchio luminosa grazie alla presenza di una grande finestra.

Tutta la casa è arredata su tonalità che tendono al bianco e al beige, compreso ovviamente l’elegante salotto che sfoggia anche diversi quadri di valore; quanto al pavimento, la Ferilli ha optato per il parquet in ogni ambiente dell’appartamento.